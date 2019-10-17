محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الاستثمارية بمنطقة قفط

قنا - وائل محمد

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا جولة تفقدية لمنطقة كلاحين قفط الصناعية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستثمارية التي تجرى بها رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وتفقد الهجان التشطيبات النهائية بمصنع لإنتاج الدهانات والطلاء والواقع على مساحة 14 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية 15 مليون جنيه ويوفر 250 فرصة عمل، كما تابع الأعمال الإنشائية بمصنع درفلة الحديد المقام علي مساحة 30 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تقدر بـ 23 مليون دولار ويساهم في توفير من 250 إلي 300 فرصة عمل .

كما اطلع المحافظ على التشطيبات النهائية التي يجرى تنفيذها لإنشاء مركز صيانة منتجات إحدى الشركات الكبرى في إنتاج الأجهزة المنزلية الواقع على مساحة 7 آلاف و785 متر مربع بمنطقة الخدمات والذي سيوفر عدد 500 فرصة عمل لأبناء المحافظة .

والجدير بالذكر أن المنطقة الصناعية بقفط تقع علي مساحة 386 فدان تضم 92 مصنع منها 35 مصنع منتج و 40 مصنع في مرحلة الإنشاء و17 مصنع في مرحلة استكمال الأوراق والتراخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية تمهيدا للبدء في أعمال الإنشاء وتصل التكلفة المالية الاجمالية لتلك المصانع الى 2 مليار و 46 مليون جنيه وتوفر 7245 فرصة عمل للشباب.







