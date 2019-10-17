محافظ البحيرة: الانتهاء من المنطقة اللوجستية خلال عامين لتوفير 17 ألف فرصة عمل

كتب مدحت وهبة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تكثيف الجهود للانتهاء من تنفيذ أعمال المنطقة التجارية اللوجستية بدمنهور والتى تم وضع حجر الأساس لها مؤخرًا على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بقيمة 5 مليارات جنيه، وهى الأولى من نوعها بالمحافظة ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال عامين.

وأضاف المحافظ أن هذا المشروع يمثل نقلة حضارية لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق الرواج التجارى والاقتصادى لمحافظة البحيرة وقدرتها على تخفيض الأسعار ومحاربة الغلاء، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة لافتا إلى أنه تم وضع خطة زمنية لعودة الانتعاش الاقتصادى بالمحافظة، من خلال المشروعات التجارية ومنها المنطقة اللوجستية بمركز دمنهور، وكذلك بحث إقامة مناطق لوجيستية أخرى بمدن المحافظة لزيادة الاستثمارات والتبادل التجارى والصناعى وتوفير فرص العمل.

وأوضح المحافظ أن المنطقة اللوجستية تستهدف أكثر من 10 ملايين نسمة بالبحيرة والمحافظات المجاورة باستثمارات حوالى 5 مليارات جنيه ويوفر 17 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن المنطقة اللوجستية ستضم مراكز للتسوق المغلق والمفتوح ومنافذ بيع لمنتجات المصانع وساحات للعرض وهايبر ماركت وأنشطة خدمية تشمل ساحات تخزين مغلقة ومفتوحة ومخازن للتبريد والتجميد وأنشطة للفرز والتعبئة والتغليف وأنشطة لتجارة الجملة والنصف جملة والبورصات السلعية.

ووجه محافظ البحيرة إلى دعم وتشجيع الفرص الاستثمارية الجادة على أرض المحافظة وتذليل ما يعترضها من معوقات لدفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل للشباب.

جاء ذلك خلال قيام وزير التموين بجولة اليوم الخميس، فى محافظة البحيرة لوضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية بمدينة دمنهور، وكذلك إقامة منطقة أسواق جملة للخضر والفاكهة، يرافقه اللواء خالد آمنه محافظ البحيرة والدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.