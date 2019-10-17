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محافظة الجيزة تنفذ حملات لرش بؤر تجمعات القمامة ومكافحة الحشرات

الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:54 م
محافظة الجيزة تنفذ حملات لرش بؤر تجمعات القمامة ومكافحة الحشرات سيارة مكافحة الذباب -ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطرى ومديرية الصحة وحى جنوب الجيزة حملات لرش بؤر تجمعات القمامة لمكافحة البعوض والترصد الحشرى بكافة أنواعة "الذباب - الناموس - البرغوت وغيرها " باستخدام المبيدات غير الضارة بصحة المواطنين، استجابة لشكاوى الأهالى.
 
وأكدت محافظة الجيزة أن الحملة تأتى فى إطار حماية الأهالى من الأمراض المتوطنة ومقاومة الحشرات الناقله للأمراض حفاظاً على الصحة العامة وذلك بالتزامن مع المجهودات اليومية التى تنفذها هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات اولا بأول من البؤر والتجمعات التى يتم رصدها.
 
من جانبه أشار تيسير عبد الفتاح، رئيس حى جنوب الجيزة، أنه سيتم البدء فى رش المبيدات لمكافحة الحشرات ببؤر تجمعات القمامة بشوارع البحر الأعظم وساقية مكى والمنيب وربيع الجيزى، مؤكدا أنه تم تحذير أصحاب الأغنام بعدم تركها ببؤر تجمعات القمامة التى يتم رفعها أو أماكن رش المبيدات، التى قد تؤدى إلى حدوث نفوق للأغنام.

الجيزة

مكافحة الحشرات

القمامة

مكافحة البعوض

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