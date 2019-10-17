ما هي المضاعفات الصحية لمرض الالتهاب السحائى؟

كتبت فاطمة ياسر

هناك العديد من الأقاويل حول انتشار مرض الالتهاب السحائي في مصر، وهذا ما كذبته وزارتا الصحة والتعليم، ولكن في حالة إصابة طفلك بهذا المرض يجب عليك التوجه بشكل سريع للمستشفى تجنبا لتعرضه لأي مضاعفات صحية.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على المضاعفات الصحية التي تنتج عن مرض الالتهاب السحائي في حالة إهمال العلاج، وذلك وفقا لموقع " Mayo clinic".

مرض الالتهاب السحائي هو عدوى تصيب الغشاء الناعم المحيط بالمخ والنخاع الشوكي، والسبب في الإصابة به عدوي بكتريا أو فيروسية، ويسهل انتشاره من خلال الكحة أو التقبيل أو العطس أو استخدام الأشياء الشخصية للشخص المصاب.

وهناك العديد من المضاعفات الصحية التي يتعرض لإصابتها الشخص المصاب في حالة عدم الاهتمام بالعلاج، ومنها فقدان السمع، وعدم القدرة علي التركيز، وتلف المخ والتعرض لمشكلات أثناء الحركة والمشي، وزيادة فرص الإصابة بالنوبات القلبية والفشل الكلوي، وفي حالة تأخر الحالة يتعرض المصاب للوفاة.

وهناك العديد من الطرق التي تساهم بشكل كبير في الوقاية من الإصابة بالالتهاب السحائي، ومنها الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسيل اليدين دائما تجنبا لانتشار الجراثيم، تقوية الجهاز المناعي عن طريق تناول الأطعمة الصحية كالخضروات والفواكه، وممارسة الرياضة بشكل دائم، عدم استخدام الأدوات الشخصية للغير، مع ضرورة أخذ التطعيمات الخاصة به.