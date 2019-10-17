ماهى مشكلة هبوط الرحم وأفضل طرق علاجها؟

كتبت فاطمة ياسر

هبوط الرحم من المشكلات التي تدخل في حياة المرأة دون سابق إنذار، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر على هذه المشكلة، وذلك وفقا لموقع " medicalnewstoday".

وأثبتت العديد من الدراسات الطبية أن بعض النساء يتعرضن للهبوط في الرحم نتيجة للتغيرات الهرمونية التي تطرق في حياتها، وتتكشف بعضهن هذه المشكلة بعد الخضوع للولادة الطبيعي.

المرأة المصابة بهبوط الرحم تشعر دائما بثقل عند منطقة الحوض، ويصاحبه بروز في الجهاز التناسلي، وتشعر المرأة بعدم القدرة علي التبول، وسخونة وارتفاع في حرارة الجسم، واضطرابات في الجهاز الهضمي.



علاج هبوط الرحم

وهناك بعض الأسباب المؤدية للإصابة بهبوط الرحم، أبرزها الحمل لأنه يتسبب في ضعف عضلات الحوض نتيجة لعدم تأهيل الرحم للحمل خلال هذه المرحلة، كما أن الخضوع للولادة الطبيعية من أبرز الأسباب لأنها تكون عن طريق المهبل ويحدث خلالها تحميل علي عضلات الحوض بالإضافة إلى انقباضات الولادة الطبيعية التي تمر بها النساء، وجميع هذه الأشياء تزيد من فرص التعرض لهبوط الرحم.

ونجد أن الكثير من النساء أيضا تتعرض لهبوط الرحم خلال فترة انقطاع الطمث، نتيجة للتغيرات الهرمونية التي تمر بها خلال هذه الفترة، كما يزداد فرص الإصابة بهبوط الرحم للمرأة العصبية، فتعرضها للعديد من الانفعالات تتسبب في التعرض لهذا الأمر.

ويعتمد علاج هبوط الرحم علي حدوث تغير في الحياة اليومية، أي التخلص من الوزن الزائد بالإضافة إلي تناول الأطعمة الصحية، والقيام ببعد التمارين الرياضية التي تساهم في رجوع الرحم لمكانه الطبيعي، ولكن في بعض الأحيان تتعرض بعضهن للخضوع لعملية جراحية تساهم في علاج هذا الأمر.