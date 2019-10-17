لجنة حماية المستهلك ببنى سويف تحرر 22 محضر فى حملة تموينية بناصر

بنى سويف - هانى فتحى

تمكنت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بنى سويف ، من تحرير 22 محضراَ، ضمن حملة تموينية مكبرة شملت مركز ناصر شمال بنى سويف.

وتمكنت الحملة من تحرير 12محضر لعدم الإعلان عن الأسعار،7 محاضر لعدم وجود شهادات صحية ، و3 محاضر لحيازة سلعة مجهولة المصدر بدون فواتير ،وإدارة منشأة بدون ترخيص وتجميع دقيق بلدى.

جدير بالذكر أن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف ، قد أصدر في وقت سابق قراراً بتشكيل"لجنة حماية المستهلك" تضم: الرقابة التموينية، حماية المستهلك،مباحث التموين،الصحة، والطب البيطري، وبإشراف وتنسيق مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان المحافظة ، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى،حيث يتم إعداد تقرير أعمال بصفة مستمرة وعرضه على المحافظ، نظراً لما لملف التموين من أولوية في أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة.