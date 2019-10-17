سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 06:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

لبنان يقر إستراتيجية لحماية وضبط الحدود مع الدول المجاورة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:55 م
لبنان يقر إستراتيجية لحماية وضبط الحدود مع الدول المجاورة سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقرت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريرى، اليوم، الإستراتيجية التى أعدتها وزارة الدفاع لضبط الحدود مع الدول المجاورة، والتى تستهدف إلى إحكام سيطرة الجيش على المناطق الحدودية ومكافحة التهريب والمعابر الحدودية غير الشرعية.
 
ويؤكد المسئولون اللبنانيون وجود عمليات تهريب للبضائع والسلع والمنتجات الصناعية والزراعية والغذائية إلى داخل البلاد، تتم من خلال المعابر الحدودية الشرعية (المطار والموانىء البحرية) والمعابر الحدودية غير الشرعية، على نحو يلحق ضررا بالغا بالصناعة والزراعة اللبنانية، وهو الأمر الذى تقرر مؤخرا معه إدخال كاشفات ضوئية (سكانرز) فى المعابر الشرعية، وكذلك دعم الخطة التى أعدها وزير الدفاع إلياس بو صعب لتعزيز قدرات الجيش فى سبيل ضبط الحدود.
 
وقال وزير الإعلام جمال الجراح، فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، إن مقترح استحداث رسم بقيمة 20 سنتا (0.2 دولار أمريكي) على الاتصالات الهاتفية التى تتم من خلال تطبيقات المكالمات التى تستخدم الإنترنت، والذى أقرته الحكومة فى اجتماعها بالأمس، تم طرحه من قبل وزير الاتصالات محمد شقير.
 
وأشار الجراح إلى أن الرسم سيشمل كافة التطبيقات التى تُستخدم فى الهواتف الذكية وتقدم خدمات الاتصالات، وأن هذا الرسم سيتم اقتطاعه مرة واحدة فى اليوم لدى إجراء أول مكالمة صوتية باستخدام أى نوع من هذه التطبيقات، ودون أن يشمل أى مكالمات أخرى يجريها المستخدم على مدى اليوم، لافتا إلى أن الإيرادات المترتبة على هذا الرسم تقدر بنحو 200 مليون دولار سنويا.
 
ويعتمد اللبنانيون فى اتصالاتهم اليومية بشكل أساسى على برامج المحادثات عبر الإنترنت، ولاسيما تطبيق (واتس آب) الذى يُستخدم بصورة شبه أساسية فى المكالمات الهاتفية عوضا عن خدمات الاتصالات المحمولة الاعتيادية، فى ضوء الارتفاع الكبير لأسعار خدمات الاتصالات فى لبنان.
 

لبنان

الحكومه اللبنانيه

سعد الحرير

الجيش اللبنانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ

أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ

الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك

الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك

شكرى يبحث مع رئيسة برلمان لاتفيا برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية

شكرى يبحث مع رئيسة برلمان لاتفيا برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة