لبنان: إحالة 37 إرهابيا فى قضايا مختلفة إلى المحكمة العسكرية

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أحالت سلطات التحقيق القضائية العسكرية فى لبنان، 37 إرهابيا إلى المحكمة العسكرية فى 5 قضايا منفصلة، وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم الانضمام إلى مجموعات وتنظيمات إرهابية مسلحة، واستهداف وحدات من الجيش اللبنانى بعمليات عدائية، وارتكاب جرائم إرهابية داخل لبنان وفى الأراضى السورية.

وتضمنت القضية الأولى 6 متهمين لبنانيين انضموا إلى جماعة إرهابية تحت اسم مجموعة (أسامة منصور) ، وهو إرهابى بارز كان يقود العمليات الإرهابية والعدائية ضد الجيش اللبنانى فى مدينة طرابلس شمالى البلاد قبل عدة سنوات.

وأسند قاضى التحقيق العسكرى فادى صوان إلى المتهمين الستة قيامهم بالانخراط فى عمليات قتالية وعدائية ضد وحدات من الجيش اللبنانى فى مدينة طرابلس، وحيازة وإحراز أسلحة نارية حربية وذخائر مما تستعمل عليها تنفيذا لأغراض إرهابية.

وشملت القضية الثانية 16 متهما سوريا من عناصر تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي، لقيامهم بالاشتراك فى العمليات القتالية ضد القوات المسلحة اللبنانية فى مدينة عرسال (بمحافظة بعلبك الهرمل – شمالى شرق البلاد) عام 2014.

وجاء بالقضية الثالثة أن 9 متهمين سوريين قد انضموا أيضا إلى تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي، وشاركوا فى العمليات القتالية والعدائية للتنظيم داخل الأراضى السورية ضد قوات الجيش السوري.

وتضمنت القضية الرابعة متهما واحدا يحمل الجنسية السورية، وتبين انضمامه إلى تنظيم (داعش) الإرهابي، وقيامه بالقتال ضمن صفوف التنظيم ضد القوات المسلحة السورية داخل الأراضى السورية.

كما اتهمت السلطات القضائية 5 متهمين فلسطينيين بالانضمام إلى مجموعة مسلحة داخل مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين جنوبى لبنان، وتنفيذ عمليات عدائية ضد الفصائل الفلسطينية داخل المخيم، وإطلاق النيران من أسلحة نارية آلية على نحو من شأنه ترويع الآمنين داخل المخيم.