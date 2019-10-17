سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 07:12 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

كاثوليك المنيا يستقبلون رفات القديسة تريزا الطفل يسوع 28 أكتوبر الجارى

الخميس، 17 أكتوبر 2019 07:00 ص
كاثوليك المنيا يستقبلون رفات القديسة تريزا الطفل يسوع 28 أكتوبر الجارى الانبا بطرس فهيم
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستقبل إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك رفات القديسة تريزا الطفل يسوع فى الفترة من 28 أكتوبر الجارى وحتى 3 نوفمبر المقبل، وفقًا لسيرتها المدونة فى الفاتيكان فإن القديسة الصغيرة تيريزا أو "تيريزا الطفل يسوع"، ولدت فى يناير عام 1873 وتوفيت عام 1897 فى ريعان شبابها لذلك، لقبت بـ"وردة المسيح الصغيرة" وولدت فى مدينة الينسون الفرنسية وترهبت فى الدير فى عمر خمسة عشر عامًا، وتميزت رهبنتها بالطهارة الفائقة والوداعة.

ودون الأب يؤانس لحظى، سيرة القديسة تريزا، قائلا: "فى ليلة عيد الميلاد عام 1886 وهى فى سن الرابعة عشر رأت الطفل يسوع المسيح وهو يبتسم لهـا وكانت هذه نقطة تحول فـى حياتهـا حسب قولهـا ممـا دفعتهـا لحب المسيح الطفل ومحاولـة التشبه بـه، ولهذا عُرفت بتريزا الطفل يسوع".

وأضاف لحظى: "وفى 29 مايو عام 1887 أرادت أن تلبى دعوة الله، فطلبت من والدها دخول الرهبنة، وبعد معارضة والدها لفترة وافق على الفور، ولكنها لاقت معارضة من بعض أفراد أسرتها وكاهن القرية وحتى أسقف المقاطعة ورئيسة الدير نفسه وذلك لصغر سنها"، فذهبت مع والدها إلى مدينة روما لــمقابلة الحبر الأعظم قداسة البابا لاون الثالث عشر لأخذ موافقته للدخول فى الرهبنة وهى فى سن الخامسة عشر فكان بعد حديث طفولى بريء أن قال لها البابا "ستدخلين إذا كانت هذه إرادة الله".


تريزا الطفل يسوع

رفات القديسة تريزا

الكاثوليك

رفات تريزا الطفل يسوع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. الرئيس السيسى يشهد تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب العسكرى

اليوم.. الرئيس السيسى يشهد تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب العسكرى

"المترو" تعلن عن تعطل خط المرج - حلوان.. وتوفر وسيلة انتقال بديلة للركاب

"المترو" تعلن عن تعطل خط المرج - حلوان.. وتوفر وسيلة انتقال بديلة للركاب

خلال ساعات.. الحكم على متهمين اثنين فى "أحداث عنف المطرية"

خلال ساعات.. الحكم على متهمين اثنين فى "أحداث عنف المطرية"

تعرف على كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية عبر "الكول سنتر"

تعرف على كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية عبر "الكول سنتر"

البرلمان يواجه وزارة الإسكان بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة.. اقرأ التفاصيل

البرلمان يواجه وزارة الإسكان بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة.. اقرأ التفاصيل

ما الحد الأقصى لحيازة النقد الأجنبى عند دخول أو مغادرة البلاد؟

ما الحد الأقصى لحيازة النقد الأجنبى عند دخول أو مغادرة البلاد؟

التنمية المحلية تكشف عن ترخيص 248 ألفا و110 "توك توك" للعمل بالقرى والنجوع

التنمية المحلية تكشف عن ترخيص 248 ألفا و110 "توك توك" للعمل بالقرى والنجوع

تذاكر سينما مخفضة.. تعرف على الخدمات الترفيهية بقانون التأمينات لأصحاب المعاشات

تذاكر سينما مخفضة.. تعرف على الخدمات الترفيهية بقانون التأمينات لأصحاب المعاشات

صور.. إقبال كثيف من أهالى الأقصر للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل

صور.. إقبال كثيف من أهالى الأقصر للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل

5 إجراءات من التعليم لتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض بالمدارس.. تعرف عليها

5 إجراءات من التعليم لتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض بالمدارس.. تعرف عليها

هليوبوليس.. 8 معلومات عن أكبر محطة مترو بالشرق الأوسط قبل افتتاحها للجمهور

هليوبوليس.. 8 معلومات عن أكبر محطة مترو بالشرق الأوسط قبل افتتاحها للجمهور

ما عقوبة الترويج لارتكاب جرائم إرهابية؟.. القانون يجيب

ما عقوبة الترويج لارتكاب جرائم إرهابية؟.. القانون يجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة