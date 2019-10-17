قيود جديدة على السوريين فى تركيا.. وحملة لإزالة اللافتات والإعلانات العربية

كتبت : إيمان حنا

يبدوا أن السوريين المقيمين فى تركيا على موعد مع قيود جديدة، كشفت تفاصيل صحيفة يانى جازيت التركية اليوم الخميس.

وفى تقرير لها، قالت الصحيفة إن إدارة الهجرة بوزارة الداخلية التركية، أعلنت أن السوريين الذين يقيمون فى اسطنبول بدون تصريح إقامة يمكنهم عمل تقديم طلب مجانى على موقع الإدارة لتحديد موعد بدءً من اليوم 17 اكتوبر2019، مشيرة إلى أن الحاملين للجنسية السورية ومن لم يس بحوزتهم تصريح إقامة أو ليس لهم الإذن بأن يقيموا فى اسطنبول سوف يتم توجيههم لمدن اقامتهم وتنظيم تصريحات فيما تقتضيه الأحكام المنظمة.





ومن جهة أخرى، وفى بلدية أسكى شاهير التركية تحديدا تم شن حملة لمحو اللغة العربية من خلال إزالة اللافتات المكتوبة باللغة العربية من المدينة، وتم إصدار قرار بمنع الاعلانات واللافتات إلا باللغة التركية.

وكانت قد وردت للبلدية الكثير من الشكاوى بتزايد عدد اللافتات واللوحات الإعلانية المكتوبة باللغة العربية مؤخرا، وقد أخذت البلدية هذه الشكاوى بعين الإعتبار وبدأت العمل من أجل رفع هذه اللافتات والسماح لعمل اللافتات فقط باللغة التركية.

جاء ذلك بعد حملة المعارضة الكبيرة التى حدثت بعد العملية العسكرية التركية فى شمال سوريا وكانت أغلبية الدول المعارضة هى الدول العربية مما زاد رد أفعال المواطنين ضد اللافتات المكتوبة باللغة العربية بالمدينة، وفق ما أوردت جمهوريت التركية.