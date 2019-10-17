سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 06:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

قيود جديدة على السوريين فى تركيا.. وحملة لإزالة اللافتات والإعلانات العربية

الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:36 م
قيود جديدة على السوريين فى تركيا.. وحملة لإزالة اللافتات والإعلانات العربية أردوغان
كتبت : إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدوا أن السوريين المقيمين فى تركيا على موعد مع قيود جديدة، كشفت تفاصيل صحيفة يانى جازيت التركية اليوم الخميس.

 

وفى تقرير لها، قالت الصحيفة إن إدارة الهجرة بوزارة الداخلية التركية، أعلنت أن السوريين الذين يقيمون فى اسطنبول بدون تصريح إقامة يمكنهم عمل تقديم طلب مجانى على موقع الإدارة لتحديد موعد بدءً من اليوم 17 اكتوبر2019، مشيرة إلى أن الحاملين للجنسية السورية ومن لم يس  بحوزتهم تصريح إقامة أو ليس لهم الإذن بأن يقيموا فى اسطنبول سوف يتم توجيههم لمدن اقامتهم وتنظيم تصريحات فيما تقتضيه الأحكام المنظمة.

 

 

3333
 

 ومن جهة أخرى، وفى بلدية أسكى شاهير التركية تحديدا تم شن حملة لمحو اللغة العربية من خلال إزالة اللافتات المكتوبة باللغة العربية من المدينة، وتم إصدار قرار بمنع الاعلانات واللافتات إلا باللغة التركية.

 

وكانت قد وردت للبلدية الكثير من الشكاوى بتزايد عدد اللافتات واللوحات الإعلانية المكتوبة باللغة العربية مؤخرا، وقد أخذت البلدية هذه الشكاوى بعين الإعتبار وبدأت العمل من أجل رفع هذه اللافتات والسماح لعمل اللافتات فقط باللغة التركية.

 

جاء ذلك بعد حملة المعارضة الكبيرة التى حدثت بعد العملية العسكرية التركية فى شمال سوريا وكانت أغلبية الدول المعارضة هى الدول العربية مما زاد رد أفعال المواطنين ضد اللافتات المكتوبة باللغة العربية بالمدينة، وفق ما أوردت جمهوريت التركية.

 


اردوغان

تركيا

سوريا

العملية العسكرية شمال سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحف العالمية: جونسون يعلن التوصل لاتفاق جديد بشأن بريكست والمعارضة ترفضه.. إضراب آلاف المعلمين فى شيكاغو يعطل الدراسة.. وترامب يدعو أردوغان إلى التوقف عن الحماقة.. وأنقرة تضغط للحد من ضغوط البيع فى أسواقها

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:18 م

مخاوف تركية من انهيار الليرة..وتقارير: عقوبات الكونجرس المحتملة تربك أردوغان

الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:26 م

دمشق: عدوان تركيا وليد الأطماع التوسعية والأوهام البائدة لنظام أردوغان

الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:05 م

بنس يصل إلى أنقرة لإجراء محادثات مع أردوغان بشأن العدوان التركي على سوريا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ

أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ

الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك

الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك

شكرى يبحث مع رئيسة برلمان لاتفيا برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية

شكرى يبحث مع رئيسة برلمان لاتفيا برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة