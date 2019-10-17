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فيديو معلوماتى.. 7 خطوات للوقاية من الالتهاب السحائى

الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:56 ص
فيديو معلوماتى.. 7 خطوات للوقاية من الالتهاب السحائى
كتبت أمل علام

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كشف مركز السيطرة على الأمراض  cdcالأمريكى، أن الالتهاب السحائى هو التهاب الأغشية الواقية التى تغطى الدماغ والنخاع الشوكى، ومن المهم معرفة السبب المحدد لالتهاب السحايا، والتى يمكنها أن تنتشر خلال الكحة، والعطس، والقبلات، وفرشاة الأسنان.

وللوقاية من الالتهاب السحائى اتبع الخطوات التالية:

 

أولا.. اغسل يديك

غسل اليدين بعناية يمنع انتشار الجراثيم.

 

ثانيا.. مارس عادات صحية جيدة وخاصة التمارين الرياضية

 

ثالثا.. لا تشارك المشروبات والأطعمة والأوانى وفرش الأسنان مع شخص آخر

 

رابعا.. حافظ على جهازك المناعى بالحصول على قسط كاف من الراحة والتمرين والطعام الصحى

 

خامسا.. غطِّى فمك

عندما تضطر إلى السعال أو العطس تأكد من تغطية الفم والأنف

 

سادسا.. إذا كنت حامل تأكدى من طهو اللحم جيدا

 

سابعا.. تجنب الجبن المصنوع من اللبن غير المعقم

 


الالتهاب السحائى

الوقاية من الالتهاب السحائى

اعراض الالتهاب السحائى

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