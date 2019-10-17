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فيديو.. دار الإفتاء: يجوز الاقتراض من البنوك لشراء سيارة أو شراء شقة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:14 م
فيديو.. دار الإفتاء: يجوز الاقتراض من البنوك لشراء سيارة أو شراء شقة دار الافتاء -ارشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للرد على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال حول حكم الحصول على قرض من البنوك.
 
وأجاب عن السؤال، الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا:"القرض لا يجوز إلا إذا كانت هناك حاجة ملحة له".
 
وتابع عثمان قائلا :"الحاجة الملحة مثل شراء سيارة أنت في حاجة إليها، أو شراء شقة أو مشروع، وهنا القرض كأنه تمويل وجائز شرعا، أما إذا كان الحصول على القرض من أجل الترفيه مثلا فهذا لا يجوز".
 
 
وفى نفس السياق ورد سؤال آخر حول القرض نصه:"هل يجوز الحصول على قرض لسداد الدين؟"، ورد أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا:"هنا أيضا يجوز الحصول على القرض خاصة إذا كان الدائن يلح عليك فى طلب الدين وما إلى ذلك".

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