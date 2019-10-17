سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. حكاية سهير وجميلة وقرض مستورة ومشاريع النجاح

الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:15 م
فيديو.. حكاية سهير وجميلة وقرض مستورة ومشاريع النجاح سهير
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استطاعت وزارة التضامن توفير عيشة كريمة للسيدات غير القادرات فى كل المحافظات وذلك من خلال قرض مستورة الذى يبدأ من 4 آلاف جنيه حتى 20 ألف جنيه وبدون فوائد لدعم وتمويل المرأة اقتصاديا.

 حاور اليوم السابع المستفيدات من قرض مستورة ومنهن الحاجة جميلة التي استفادت من القرض بعمل مشروع بيع ملابس وأصبح لها مصدر رزق خاص بها، كما توسع مشروعها بالحصول علي مخزن للملابس، استطاعت الحاجة سهير أيضا توسيع مشروعها بشراء ماكينة خياطة ودباغة الجلود.

 

بدأ مشروع مستورة 19 نوفمبر 2017 بمناسبة عام المرأة وذلك بمبلغ 250 مليون جنيه، ووفقا لوزارة التضامن وبنك ناصر فإن عدد المستفيدين حتى الآن 18144 بقيمة إجمالية 301 مليون و216 ألف جنيه فى محافظات مختلفة.

 

 


قرض مستورة

مشاريع النجاح

وزارة التضامن

بنك ناصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ

أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ

الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك

الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك

شكرى يبحث مع رئيسة برلمان لاتفيا برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية

شكرى يبحث مع رئيسة برلمان لاتفيا برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية

سوبر كورة.. محمد صلاح ينقذ المسلمين من جرائم الكراهية فى ليفربول

سوبر كورة.. محمد صلاح ينقذ المسلمين من جرائم الكراهية فى ليفربول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة