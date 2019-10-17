سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 07:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. إكسترا نيوز تعرض بطاقات هوية عدد من عناصر مرتزقة أردوغان فى سوريا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 06:45 م
فيديو.. إكسترا نيوز تعرض بطاقات هوية عدد من عناصر مرتزقة أردوغان فى سوريا اردوغان
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا إعلاميا، تعرض فيه بطاقات الهوية لعدد من عناصر مرتزقة جيش أردوغان في سوريا التى تشارك فى العدوان التركى على الشمال السورى.

وتضمن الفيديو لقطات توضح بطاقات هوية لعدد من الإرهابيين المشاركين فى العدوان التركى ضد سوريا، والذين يقومون بمذابح ضد السوريين المدنيين والعزول.

وكانت قناة العربية، أكدت فى خبر عاجل لها أن عمليات سرقة ونهب تشهدها بلدة رأس العين السورية تزامنا مع القصف المدفعى التركى فى تلك البلدة السورية.


الارهابيين

سوريا

الجيش السورى

اردوغان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أردوغان يسقط فى "رأس العين" ويلجأ للأسلحة المحرمة.."سوريا الديمقراطية" تتهم أنقرة باستخدام الفوسفور والنابالم الحارق..مقتل 218 مواطناً مدنيا وإصابة 653 آخرين..دمشق: عدوان تركيا وليد الأطماع التوسعية لرئيس تركيا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:38 م

"إكسترا نيوز": وثائق رسمية تفضح تعاون تركيا والإكوادور ضد معارضي أردوغان

الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:35 م

فيديو.. "إكسترا نيوز" تبث فيديو يكشف تخبط سياسات "أردوغان"

الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:24 م

استهزاء ترامب من أردوغان فى كاريكاتير "اليوم السابع"

الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نائب رئيس البنك الدولى: تمويل التنمية المستدامة يدعم الابتكار والشمول المالى

نائب رئيس البنك الدولى: تمويل التنمية المستدامة يدعم الابتكار والشمول المالى

موجز6.. صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

موجز6.. صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

اتحاد المصارف العربية: نلعب دورا هاما لمنع التدفقات غير القانونية للأموال

اتحاد المصارف العربية: نلعب دورا هاما لمنع التدفقات غير القانونية للأموال

صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة