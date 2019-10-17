سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 07:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

علماء يحذرون من عدم تعاطى التطعيم ضد الحصبة وشلل الأطفال والدفتيريا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 07:00 م
علماء يحذرون من عدم تعاطى التطعيم ضد الحصبة وشلل الأطفال والدفتيريا التطعيم أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر الخبراء الليلة الماضية الآباء والأمهات من عدم تطعيم أطفالهم ضد الأمراض المدمرة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كثير من الناس اليوم ليس لديهم فكرة عما يمكن أن تسببه أمراض مثل الحصبة أو شلل الأطفال أو الدفتيريا للأطفال لأن حملات التطعيم قضت عليها في أجيال المملكة المتحدة البريطانية.

ومع ذلك ، لا يزال العديد من هذه الفيروسات منتشرة في الخارج ويمكن أن تعود وسط انخفاض امتصاص التطعيمات في مرحلة الطفولة.

وقال الدكتور "تشارلي ويلر"، رئيس مركز اللقاحات في ويلكوم ترست: "مثل كثيرين ، نشأت في بيئة لم أر فيها شلل الأطفال أو فيروس الروتا أو الخناق، لكن يمكن لهذه الأمراض الخطيرة حقًا أن تأخذ حياتك أو يكون لها تأثير مدمر على الصحة ، لكنها خارجة عن عقولنا الآن". 

وأضاف الدكتور ويلر: "إذا كنت مريضاً وتم إعطاؤك دواء يشفيك ، فأنت تتذكر ذلك، لكن مع لقاح وقائي ، لن ترى هذا المرض في المقام الأول ، لذلك لا تدرك بالضرورة ماهية الوقاية".

وقامت صحيفة "ديلي ميل" بحملة لتحسين استيعاب جميع التطعيمات في مرحلة الطفولة ، بعد أن كشف تقرير NHS الشهر الماضي أن أرقام الشخاص التى ذهبت للتطعيم قد انخفضت مقابل كل لقاح. 

جدير بالذكر أنه تم استئصال "الخناق" - وهو فيروس شديد العدوى يمكن أن يسبب صعوبات في التنفس والشلل - في بريطانيا بعد إدخال لقاح في عام 1942، وقبل هذا كان هناك 55000 حالة في السنة ، مما أسفر عن مقتل 3500 طفل سنويًا.

وتم استئصال شلل الأطفال في المملكة المتحدة قبل 40 عامًا، وقبل إدخال اللقاح في الخمسينيات ، أصيب ما يصل إلى 8000 شخص في العام بالشلل بسبب المرض في بريطانيا وتسبب في مقتل ما يصل إلى 750 شخصًا.


التطعيم

تطعيم الحصبة

الدفتيريا

شلل الأطفال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نائب رئيس البنك الدولى: تمويل التنمية المستدامة يدعم الابتكار والشمول المالى

نائب رئيس البنك الدولى: تمويل التنمية المستدامة يدعم الابتكار والشمول المالى

موجز6.. صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

موجز6.. صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

اتحاد المصارف العربية: نلعب دورا هاما لمنع التدفقات غير القانونية للأموال

اتحاد المصارف العربية: نلعب دورا هاما لمنع التدفقات غير القانونية للأموال

صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة