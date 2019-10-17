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طيران الإمارات: تأجيل تسليم طائرات بوينج 777إكس قد يؤثر على خطط أسطول الشركة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:37 م
طيران الإمارات: تأجيل تسليم طائرات بوينج 777إكس قد يؤثر على خطط أسطول الشركة طيران الإمارات
رويترز

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قال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات اليوم الخميس إن تأجيلات فى تسليم الطائرة بونيج 777إكس تعطل نمو الشركة وقد تؤثر على خطط أسطول طيران الإمارات.

 

وقدمت طيران الإمارات التى مقرها دبى طلبية لشراء 150 طائرة من الطراز الجديد منها ثمانى طائرات كان من المقرر أصلا تسليمها العام القادم، ولم تؤكد حتى الآن طلبيات تشمل 40 من طائرات بوينج 787 المتوسطة الحجم.

 

وأبلغ كلارك رويترز على هامش مؤتمر ايرلاينز 2050 أن طيران الإمارات لم تعد تتوقع استلام أول طائرة 777إكس قبل "أبريل أو الربع الثانى" من 2021 .

 


طيران الإمارات

بوينج 777إكس

أسطول

تيم كلارك

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