ضحايا عصابة فرض السيطرة على السائقين فى المرج أمام النيابة: أجبروني على الإتاوة

كتب عبد الله محمود

استمعت نيابة المرج لأقوال ضحايا عصابة فرض الإتاوات على سائقي السيارات، الذين كشفوا خلال الإدلاء بأقوالهم، أن المتهمين مارسوا عليهم جميع أعمال البلطجة وفرض السيطرة والعنف منذ ما يقرب من عامين، مضيفين أن أعضاء التشكيل العصابة قاموا خلال هذه الفترة بفرض وجمع الأموال من السائقين بالإكراه تحت تهديد السلاح، موضحين أن السائق الذي كان يعترض على دفع مبلغ الاتاوة، كان يعرض نفسه للايذاء والخطر من قبل أفراد التشكيل العصابى.

وكشف المجنى عليهم أيضا خلال الإدلاء باقوالهم خلال تحقيقات النيابة العامة، أن أفراد التشكيل العصابى، قاموا بإنشاء مكتب لهم داخل موقف السيارات الأجرة " السرفيس " بمنطقة المرج، موضحين أن هذا المكتب كان الواجهه التى مارس من خلالها المتهمين نشاطهم الإجرامى فى جمع مبالغ الفتاوى والبلطجة وفرض السيطرة على السائقين والمواطنين.

بدأت تفاصيل تلك الواقعة، عندما شنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالاشتراك مع ضباط قسم مباحث المرور حملة أمنية استهدفت موقف سرفيس خط المرج الكائن، تمكنوا خلالها من ضبط كل من ص.ع، 26 سنة، عاطل وبحوزته مبلغ مالي 1180 جنيها، م.ا، 19 سنة، عاطل وبحوزته مبلغ مالي 650 جنيها، ع.ح، 36 سنة، عاطل وبحوزته مبلغ مالي 1040 جنيها، ي.ت، 19 سنة، عاطل وبحوزته مبلغ مالي 600 جنيه، حصيلة قيامهم بفرض الإتاوات على قائدي السيارات الأجرة وتحصلهم منهم على مبالغ مالية إضافية على الرسوم المحددة من قبل محافظة القاهرة "كارته "دون وجه حق.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الاجرامي، وتم تحرير محضر بالواقعة وامرت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.