ضبط 500 طربة حشيش و10 كليو أفيون بمخزن سرى داخل سيارة ..صور

كتب محمود عبد الراضى

نجحت مكافحة المخدرات فى ضبط واحد من أخطر العناصر الإجرامية، لاشتراكه مع آخر فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزته 500 طربة لمخدر الحشيش و10 كيلو جرام لمخدر الأفيون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة العناصر الإجرامية القائمة على تهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية فى مجال تهريب كميات كبيرة من مخدرى الحشيش والأفيون عبر نفق الشهيد أحمد حمدى من منطقة شرق قناة السويس إلى غربها وترويجها على نطاق واسع لعملائها مستخدمان سيارة ربع نقل وإعدادهما مخازن سرية بالسيارة لإخفاء المواد المخدرة، وقد أمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى وهما "عاطلين – مقيمين بدائرة مركز شرطة سمسطا ببى سويف – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة " .

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس تم ضبط المتهم أحد المتهمين "ذو المعلومات الجنائية المسجلة" أثناء إستقلاله السيارة بكمين شرق نفق الشهيد أحمد حمدى دائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته " 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 10 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول"، حيث كان يخفى المضبوطات بـ 2 مخزن سرى بالسيارة .

واعترف المتهم بنشاطه الإجرامى وحيازته للمضبوطات مشاركة مع المتهم الثانى، وقدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى أربعة ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



السيارة المضبوطة



المتهم بعد القبض عليه



تحريز المخدرات