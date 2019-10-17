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ضبط 4 طن دقيق مدعم و 220 لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء بالإسكندرية

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:06 ص
ضبط 4 طن دقيق مدعم و 220 لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء بالإسكندرية دقيق - أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالاسكندرية حملات تفتيشية على الاسواق وذلك لتشديد الحملات الرقابية على الأسواق وأموال الدعم التى تستهدف المواطنين  حيث قامت ادرة تموين شرق بحملات فى نطاق الإدارة.

وأشار بيان صادر اليوم الى أنه تم ضبط تحرير محضر تصرف فى حصة دقيق لمخبز بلدى بمقدار 64 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم و تحرير محضر تجميع 220 لتر سولار مدعم.

كما تم تحرير محضر تصرف فى 24 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم لمخبز بلدى ، وتحريز ماكينة صرف خبز بلدى تابعة لادارة تموين المنتزة وتم مصادرة 500 رغيف بلدى على ذمة القضية ، تحرير  عدد 2 محضر توقف عن مزاولة النشاط بدون اذن لبدالين تموينين ، وقد تم تحريز المضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام.

فيما قامت إدرة تموين العجمى بحملات حيث تم ضبط  سوبر ماركت بمنطقة 6 أكتوبر شاطئ النخيل لحيازتة وعرض وبيع سلع غذائية مشكوك فى صلاحياتها وغير مدون عليها بيانات ويوجد عليها عفن بالعين المجردة وهى  عبارة عن 40 كيلو جبنة تركى 10 كيلو جبنة بيضة ، 11برطمان باجمالى 11كيلو عسل ابيض غير مدون عليه بيانات وقد تم تحريز السلع المذكورة و تم التحفظ عليها  لحين صدور قرار النيابة.

 

 


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

مواد غذائية

سلع فاسدة

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