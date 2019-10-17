ضبط عاطل استولى على 750 ألف جنيه من 3 مواطنين بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط عاطل لانتحاله صفة ضابط واشتراكه مع اثنين آخرين فى النصب على 3 مواطنين والاستيلاء منهم على 750 ألف جنيه.

تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من ثلاثة مواطنين بقيام مجموعة من الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم، والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 750 ألف جنيه.

وتبين من التحريات اتفاق المبلغ الأول مع المتهم على تسهيل مشاركته بأسهم فى إحدى شركات الأدوات الرياضية، والثانى نظير توريد مواد غذائية لبعض الجهات الحكومية، والثالث نظير التوسط له فى بيع قطعة أرض .

وأسفرت جهود تحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية أن مرتكبى الواقعة ثلاثة أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية مسجلة.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على أحد المتهمين، وبحوزته 13 كارنيه "مزور" بدون صور شخصية تفيد بكونه ضابط، كارنيه يفيد بكونه مشرف مواقع بإحدى شركات الأمن والحراسة، رخصة قيادة، 4 هواتف محمولة، جهاز لوحى "تابلت".

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين - جارى تكثيف الجهود لضبطهما.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.