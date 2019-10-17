ضبط شقيقان بحوزتهما 10 كيلو بانجو فى بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح مديرية أمن الشرقية، من ضبط ششقيقان بحوزتهما كمية من نبات البانجو المُخدر، قبل ترويجها على عملائهما بكفر شلشلمون دائرة المركز، وتم إحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من المقدم محمود مرسي، مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بتمكن قوات مباحث القسم برئاسة الرائد محمد فؤاد وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث لفرقة الجنوب، من ضبط "وحيد.ط" ٣٢ سنة، وشقيقه فتحى 29 سنة، عاطلين، مُقيمان بكفر "شلشلمون" بدائرة المركز؛ بحوزتهما بندقيه آلية مطموسة الأرقام، و10 طلقات من ذات العيار، وفرد خرطوش محلي الصنع، وطلقة لذات العيار، و10 كيلو من نبات البانجو المُخدر، مقص حديدي ومبلغ مالي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.