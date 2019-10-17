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ضبط شخص انتحل صفة ضابط بالإسكندرية

الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:47 م
ضبط شخص انتحل صفة ضابط بالإسكندرية ضبط شخص - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص بتهمة إنتحال صفة وقيامه بالإشتراك مع آخران بالنصب على ثلاثة مواطنين بالإسكندرية والإستيلاء على مبلغ 750 ألف جنيه.

وفى ضوء تكثيف جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من ثلاثة مواطنين بقيام مجموعة من الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم، والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 750 ألف جنيه بزعم تسهيل مشاركة المبلغ الأول بأسهم فى إحدى شركات الأدوات الرياضية، والثانى نظير توريد مواد غذائية لبعض الجهات الحكومية، والثالث نظير التوسط له فى بيع قطعة أرض .
 
أسفرت جهود تحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية أن مرتكبى الواقعة "ثلاثة أشخاص – "أحدهم له معلومات جنائية مسجلة""
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين، وبحوزته (13 كارنيه "مزورين" بدون صور شخصية تفيد بكونه ضابط – كارنيه يفيد بكونه مشرف مواقع بإحدى شركات الأمن والحراسة – رخصة قيادة – 4 هواتف محمولة – جهاز لوحى "تابلت"، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع المتهمان الهاربان.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

 


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انتحال صفه

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