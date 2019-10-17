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صور.. وفد سياحى متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:31 ص
صور.. وفد سياحى متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا وفد سياحى متعدد الجنسيات يزور المناطق الاثرية بالمنيا
المنيا- فريق المحافظات

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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا،إن المناطق الأثرية بالمحافظة استقبلت وفداً سياحياً متعدد الجنسيات يضم زائرين من دول (ألمانيا، انجلترا، استراليا، امريكا)،قادمين لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

 

أكد المحافظ أن المنيا تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والتى تؤهلها أن تتبوأ مكانة هامة على الخريطة السياحية، موضحاً أن المحافظة تتخذ خطوات حقيقية لإعادة المنيا إلى مكانتها السياحية التى تليق بها، خاصة أنها تحوى بين جنباتها العديد من المعالم الحضارية التاريخية .

 

من جانبه،أوضح دكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة، أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها " منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بنى حسن والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كيلومتر، وأحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير،وكذلك منطقة آثار البهنسا، والتى تقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بنى مزار، وهى مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التى ترجع للعصر اليونانى الروماني، وتلقب بـ"البقيع الثاني" لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي".

 

وفد سياحى متعدد الجنسيات يزور المناطق الاثرية بالمنيا (1)
وفد سياحى متعدد الجنسيات يزور المناطق الاثرية بالمنيا 

 

وفد سياحى متعدد الجنسيات يزور المناطق الاثرية بالمنيا (2)
وفد سياحى متعدد الجنسيات يزور المناطق الاثرية بالمنيا 

 

وفد سياحى متعدد الجنسيات يزور المناطق الاثرية بالمنيا (3)
وفد سياحى متعدد الجنسيات يزور المناطق الاثرية بالمنيا 

 


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