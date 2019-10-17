صور.. محافظ أسيوط يعقد جلسة حوار مجتمعى لتفعيل قانون التصالح فى مخالفات البناء

أسيوط/ضحا صالح

ترأس اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط جلسة حوار مجتمعي مع المواطنين بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة لمناقشة تفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وشرح بنوده وإجراءات تطبيقه طبقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية واسترداد حق الدولة والحفاظ على الأرض الزراعية والحفاظ على البنية الأساسية.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد والمهندس عبد الحكيم عبدالله وكيل وزارة الإسكان بأسيوط والمهندسة ايمان على محمود مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب ورؤساء المراكز والأحياء ونوابهم والمساعدين ومديرى الإدارات الهندسية وأعضاء اللجان الفنية المشكلة والمتخصصين فى هذا الشأن والمئات من المواطنين.

وتم خلال اللقاء الاستماع إلى استفسارات وطلبات المواطنين المتعلقة ببعض حالات التصالح فى مخالفات البناء وشرح لبعض الحالات واجراءات التصالح وفقًا للقانون.

وأعلن محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – عن إصدار تعليمات مباشرة لكافة رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة باستلام الطلبات الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء من المواطنين والعمل على تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون وحث المواطنين على التقديم قبل انتهاء المدة القانونية لذلك والتى تنتهى فى 8 يناير 2020 وإجراء تصالح وفقًا للقانون مع المواطنين المخالفين واستخراج أوراق وتراخيص عقب التصالح لهذه المبانى مشددًا على ضرورة تسهيل إجراءات التصالح فى مخالفات المبانى وحث المواطنين على تقنين وتصحيح أوضاع بعض المخالفات وفقًا للقانون وتكثيف حملات الإعلان والتوعية عن إجراءات التصالح والرد على استفسارات المواطنين وعقد ندوات توعية بالقرى والمراكز وتركيب بانرات وملصقات بالوحدات المحلية القروية وبالمراكز والأحياء لشرح قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى وتوضيح المستندات المطلوبة للتصالح لافتًا إلى تشكيل لجان بكل إدارة هندسية للرد على تساؤلات المواطنين فضلًا عن توضيح الحالات التى لا يتم فيها التصالح وفقًا للقانون.

وجدد المحافظ مناشدته كل من لديه مخالفات بناء التوجه للإدارات الهندسية بالأحياء والمراكز للتقدم بطلب تصالح واستكمال باقى الإجراءات مشيرًا إلى إنه تم اطلاق مبادرة "اتصالح وقنن وضعك" لتفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى، مؤكدًا أهمية قانون التصالح والذى سيساهم فى وقف النزاعات القضائية والحفاظ على الأرض الزراعية وتوفير مورد مالى للحفاظ على البنية الأساسية والحفاظ على الشكل المعمارى لافتًا إلى استمرار حملات إزالة المخالفات غير المقننة وأية تعديات على أراضى أملاك دولة أو أراض زراعية واسترداد حق الشعب .

واستعرض سكرتير عام المحافظة والمشرف على منظومة التصالح فى مخالفات المبانى – خلال الاجتماع - شرح لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية فضلًا عن أهمية التصالح والإجراءات والمستندات المطلوبة من المواطنين للتقدم للتصالح فضلًا عن شرح الحالات التى لايجوز التصالح فيها والتأكيد على فترة السماح 6 أشهر والتى بدأت فى 9 يوليو 2019 وتنتهى فى 8 يناير 2020 كما قام بشرح بعض أمثلة لشكاوى المواطنين واستفساراتهم والإجابة عليها وفقًا للقانون كما أجاب على تساؤلات المواطنين حول بعض حالات التصالح وكيفية التعامل معها وبعض شكاوى المواطنين المتعلقة ببعض العقارات معلنًا عقد اجتماعات دورية مع مديرى الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء فضلًا عن رؤساء المراكز لشرح قانون التصالح ولائحته التنفيذية وحثهم على الإسراع فى تنفيذ القانون.

كما استعرضت مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة شرح لخطة المحافظة لتطوير المناطق العشوائية غير المخططة وتخصيص الدولة لمبلغ 300 مليون جنيه لتطوير 7 مناطق غير آمنة وغير مخططة بحى شرق وحى غرب أسيوط بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المناطق كما استعرضت ووصول لوحات وخرائط حدود الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية لمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة المعتمدة ونطاقات التصالح فى بعض مخالفات البناء ونقاط الإحداثيات لهما والتى تحدد الحالات التى من خلالها يمكن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً لأحكام القانون.



جلسة حوار مجتمعي مع المواطنين لتفعيل قانون التصالح



جلسة حوار مجتمعي مع المواطنين لتفعيل قانون التصالح



جلسة حوار مجتمعي مع المواطنين لتفعيل قانون التصالح



جلسة حوار مجتمعي مع المواطنين لتفعيل قانون التصالح



جلسة حوار مجتمعي مع المواطنين لتفعيل قانون التصالح



جلسة حوار مجتمعي مع المواطنين لتفعيل قانون التصالح



جلسة حوار مجتمعي مع المواطنين لتفعيل قانون التصالح



جلسة حوار مجتمعي مع المواطنين لتفعيل قانون التصالح