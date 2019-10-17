صور.. ختام ثانى مراحل حملة "بلدى أمانة" بالقليوبية لمواجهة الشائعات فى القرى

القليوبية - إبراهيم سالم

اختتم فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية برئاسة دكتورة جيهان فؤاد، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، ورعاية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب بمحافظة القليوبية والتى تحمل شعار "بلدى أمانة"، والتى امتدت على مدار 5 أيام بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة جيهان فؤاد مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية، أن الحملة استهدفت توعية الفتيات والسيدات والرجال بكيفية المساهمة فى كافة المجهودات التى تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلى لبناء وطن مستقر ومزدهر، فضلا عن توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة التى تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصرى.

وأضافت، أن الحملة نجحت خلال الأيام الـ 5 الماضية، فى الوصول إلى 25 ألف زيارة، تم خلالها الوصول إلى 60 ألف من فتيات وسيدات ورجال المحافظة، بالمراكز والقرى المختلفة بالمحافظة، واستعانت فى ذلك بالرائدات الريفيات وأعضاء الفرع ومحامى مكتب الشكاوى.

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية تستهدف توصيل رسائل الحملة إلى عدد أكبر من الفتيات والسيدات والرجال بجميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية.



بلدي أمانة



تنفيذ مبادرة بلدي أمانة



جيهان فؤاد مقرر المجلس القومي للمرأة بالقليوبية



حملات مبادرة بلدي أمانة بالقليوبية



حملة القومي للمرأة بلدي أمانة بالقليوبية



حملة بلدي أمانة بالقلومي للمرأة بالقليوبية



حملة بلدي أمانة مع طلاب المدارس



قوافل القومي للمرأة بالقليوبية بمبادرة بلدي أمانة



قوافل بلدي أمانة