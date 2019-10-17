صورة.. تفضح كذب وتضليل الإعلام التركى فى تغطية العدوان على سوريا

كتب: أحمد علوى

تداول العديد من نشطاء فيس بوك صورة توضح الكذب والحقارة التركية فى التضليل الإعلامى عما يجرى من أحداث فى سوريا.

حيث تظهر الصورة المكونة من نصفين، مراسلين لوسائل إعلام تركية من نفس المكان دون اخذ حذرهم، فظهر المراسل التركى كريم اولاك الذى كان يدعى فى ميدان معركة وان الحرب على أشدها فى مدينة تل الأبيض التى يسيرط عليها العدوان التركى كما هو مدون على شاشة قناة "اهابير" التركية التى يعمل لديها.

واظهرت الصورة مدى كذب وتضليل الإعلام التركى، كان خلفه مراسل قناة "تى ار تى" التركية وهو يقف فوق سطح نفس المنزل ولم يظهر حولة أثار للحرب، وإنما ظهر زميلة المراسل الكاذب وهى يمثل الرعب لتوصيل صورة خاطئة عن الأحداث.