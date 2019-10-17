شاهد.. توقف الحركة بمترو لندن بعد اعتلاء متظاهرى المناخ أسطح القطارات

كتب محمد جمال

تسبب عدد من متظاهرى المناخ، فى حالة من الفوضى داخل مترو لندن ببريطانيا، واعتلى أحد المتظاهرين سطح القطار لتعطيل حركة المترو، حسبما ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والركاب، أدت إلى سحب الركاب للمتظاهرين من أرجلهم من أعلى الأسطح، وتزامن ذلك مع ساعة الذروة لحركة المترو، ما أدى إلى تعطل شبكة المترو بأكملها وسط عدد كبير من الركاب.