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سفير مصر بإسلام أباد: القاهرة تسعى لاستثمار مليار دولار بإسلام أباد

الخميس، 17 أكتوبر 2019 06:19 م
سفير مصر بإسلام أباد: القاهرة تسعى لاستثمار مليار دولار بإسلام أباد أحمد فاضل يعقوب
كتبت ريم عبد الحميد

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قال السفير أحمد فاضل يعقوب، سفير مصر فى باكستان، إن القاهرة حريصة على استثمار مليار دولار فى باكستان خلال العام المقبل فى قطاعات مختلفة تشمل الطاقة والبنية التحتية والغذاء الحلال والسياحة، بحسب ما ذكرت صحيفة "تربيون" الباكستانية.

وخلال حديثه فى غرفة روالبندى للتجارة والصناعة أمس، الأربعاء، قال السفير إن العلاقات التجارية الثنائية كانت فى اتجاه صعودى وبلغت 260 مليون دولار سنويا، مقارنة بـ 200 مليون فى العام الماضى.

 وأضاف السفير يعقوب ، إن البلدين يتمتعان بعلاقات طيبة وهناك حاجة لمزيد من زيادة تبادل الوفود والمعلومات. وأوضح السفير إن مصر ستعلن دولة خالية من التهاب الكبد الوبائى بحلول العام المقبل، وحث رجال الأعمال الباكستانيين على إقامة مشاريع مشتركة فى قطاعى الأدوية والصحة.

وأكد يعقوب ، أن مصر يمكن أن تساعد باكستان فى التخلص تماما من التهاب الكبدى الوبائى ، مشيرا الى  أن أول مجموعة عمل مشتركة تم تأسيسها من قبل مصر وباكستان، معربا عن أمله بإمكانية استكشاف مزيد من الفرص هناك.

وقالت وزير التجارة الباكستانية ماريا كازى ، إنه سيتم تقديم حوافز خاصة للشركات الباكستانية من خلال إطار عمل جديد لإستراتيجية سياسة التجارة للمشاركة فى المعارض التجارية فى أفريقيا فى إطار مبادرة " انظر لأفريقيا". وحثت القطاع الخاص على التركيز على تصدير كمية أكبر من البضائع إلى أفريقيا.

 

 

 
 

 

 


مصر

باكستان

سفير مصر فى باكستان

العلاقات المصرية الباكستانية

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