سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:39 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

سفير السودان الجديد فى بريطانيا: حريصون على تطوير العلاقات

الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:00 ص
سفير السودان الجديد فى بريطانيا: حريصون على تطوير العلاقات الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم السفير محمد عبد الله إدريس، أوراق اعتماده للملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، بقصر بكنجهام أمس الأربعاء، مؤكدًا على حرصه للعمل من أجل تطوير العلاقات بين السودان والمملكة والتي تمتد بجذورها عبر تاريخ طويل.

وذكر بيان لوزارة الخارجية السودانية، أن سفير السودان نقل للملكة اليزابيث، تحيات الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، معبرا عن سعادته بمناسبة قبول أوراق اعتماده.

وتناول السفير السوداني، خلال اللقاء، شواغل قيادة البلاد الملحة في هذه المرحلة، والتي تتمثل في الحرص على تحقيق السلام والوفاق بين أبناء السودان، وتسوية الأوضاع الناجمة من النزاعات، وإيجاد حلول عاجلة للمشكلات الاقتصادية، وتحسين واقع حياة الإنسان السوداني.

وقال السفير السوداني إن القيادة الجديدة في بلاده تدرك عمق الصداقة بين السودان وبريطانيا، وتحرص على استدامتها، معربا عن ثقته بأن ملكة المملكة المتحدة، وحكومتها يضعون في الاعتبار مقتضيات هذه العلاقات المتميزة.

وأضاف أنه كسفير للسودان في لندن، وتحت رعاية الملكة وتعاون حكومتها، سوف لن يدخر وسعًا في العمل بكل جد وإخلاص من أجل الارتقاء بالعلاقات إلى أفضل الأحوال الممكنة خدمة لمصلحة البلدين.

 

 


السودان

بريطانيا

الملكة اليزابيث الثانية

بقصر بكنجهام

البرهان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية عبر "الكول سنتر"

تعرف على كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية عبر "الكول سنتر"

البرلمان يواجه وزارة الإسكان بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة.. اقرأ التفاصيل

البرلمان يواجه وزارة الإسكان بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة.. اقرأ التفاصيل

ما الحد الأقصى لحيازة النقد الأجنبى عند دخول أو مغادرة البلاد؟

ما الحد الأقصى لحيازة النقد الأجنبى عند دخول أو مغادرة البلاد؟

التنمية المحلية تكشف عن ترخيص 248 ألفا و110 "توك توك" للعمل بالقرى والنجوع

التنمية المحلية تكشف عن ترخيص 248 ألفا و110 "توك توك" للعمل بالقرى والنجوع

تذاكر سينما مخفضة.. تعرف على الخدمات الترفيهية بقانون التأمينات لأصحاب المعاشات

تذاكر سينما مخفضة.. تعرف على الخدمات الترفيهية بقانون التأمينات لأصحاب المعاشات

صور.. إقبال كثيف من أهالى الأقصر للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل

صور.. إقبال كثيف من أهالى الأقصر للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل

5 إجراءات من التعليم لتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض بالمدارس.. تعرف عليها

5 إجراءات من التعليم لتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض بالمدارس.. تعرف عليها

هليوبوليس.. 8 معلومات عن أكبر محطة مترو بالشرق الأوسط قبل افتتاحها للجمهور

هليوبوليس.. 8 معلومات عن أكبر محطة مترو بالشرق الأوسط قبل افتتاحها للجمهور

ما عقوبة الترويج لارتكاب جرائم إرهابية؟.. القانون يجيب

ما عقوبة الترويج لارتكاب جرائم إرهابية؟.. القانون يجيب

الكهرباء تستعد لفصل الشتاء بمراجعة جميع المهمات وتنظيف خطوط نقل التيار

الكهرباء تستعد لفصل الشتاء بمراجعة جميع المهمات وتنظيف خطوط نقل التيار

ضمانات وحقوق المرأة العاملة والتزامات أصحاب الأعمال لها × 8 معلومات

ضمانات وحقوق المرأة العاملة والتزامات أصحاب الأعمال لها × 8 معلومات

التنمية المحلية: خطة لتطوير 6 مناطق صناعية بسوهاج وقنا بتكلفة 2.1 مليار جنيه

التنمية المحلية: خطة لتطوير 6 مناطق صناعية بسوهاج وقنا بتكلفة 2.1 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة