"رجال الاعمال" تطالب بزيادة مساهمة مركز التحديث لزيادة تنافسية الصادرات

كتب هانى الحوتى

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إن الصناعة تتطلع إلى زيادة الخدمات والبرامج التي يوفرها مركز تحديث الصناعة من أجل مساندة الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها في السوق المحلي وأسواق التصدير، مؤكدا أهمية دور مركز تحديث الصناعة في تطوير الصناعة وتحقيق فكر تعميق المكون المحلى، وتحقيق القيمة المضافة والتكامل.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أمس الأربعاء، للتعرف على خدمات وبرامج مركز تحديث الصناعة بمشاركة الدكتور عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

ومن جانبه استعرض الدكتور عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، تاريخ إنشاء المركز ودوره، قائلا إن المركز تم تأسيسه بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1999، والقرار رقم 477 لسنة 2000، لإعطاء قوة دفع لصناعة مصرية حديثة، حيوية وتنافسية ومستدامة، مضيفا أن المركز يهدف إلى دعم المؤسسات الصناعية، وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعى، وذلك تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة، مضيفا أن رؤية المركز هي أن يكون قادة التغيير للصناعة المصرية، رسالة المركز هي دعم جميع المنشآت الصناعية على المستوى الفردي والقطاعي طبقا لاحتياجاتها من التنمية والتطوير، وذلك من خلال برامج شاملة تهدف إلى تحقيق النمو والتطور والاستقرار .

وأضاف طه، أن مركز تحديث الصناعة يضم 15 فرعا بمختلف محافظات الجمهورية، يخدم 13 ألف عميل من خلال 300 موظف كفء، عبر 60 استراتيجية وبرنامج تنموي وتصديرى، ويتمتع المركز يتمتع ب17 عاما من الخبرة التراكمية في دعم الصناعة المصرية.

وأشار إلى أن خطة عمل مركز تحديث الصناعة خلال الفترة من 2017-2020 تتعلق بمهام رئيسية وتهتم بتعميق وتحديث الصناعة، ومهام أخرى ثانوية: وتهتم بالمساهمة في مشروعات محاور التنمية الصناعية وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات، لافتا إلى أن هناك مهام أخرى استثنائية وتهتم بتنفيذ أي مهام توكل إلى المركز من وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها أو أي من الجهات السيادية بعد اعتماد وزير التجارة والصناعة .

وقال إن الأهداف العامة لخطة المركز عام 2019-2020 تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين الجودة والإنتاجية، وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، وترشيد استهلاك الطاقة قطاعيا، والاهتمام باستخدامات وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتنمية مهارات الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصناعي، والإعداد للثورة الصناعية الرابعة "الدعم التكنولوجي والتحول الرقمي"، وتوفير الدعم الفني والاستشارات اللازمة لكافة القطاعات الصناعية ومؤسسات الدولة .

ولفت إلى أن خطة مركز تحديث الصناعة 2019-2020 تعتمد على البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية وتنمية الصادرات، وتنمية التجمعات الصناعية والتراثية والإبداعية، وتحسين الإنتاجية، وتيسير الحصول على التمويل والخدمات المالية، والاقتصاد الأخضر، والإعداد للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والدعم التكنولوجي، وبناء القدرات ونقل المعرفة، والإبتكار وريادة الأعمال، والاهتمام بعقد الدورات التدريبية، والاهتمام بمعايير المهارات القومية وبرنامج تطوير المهارات، والتدريب من أجل التشغيل.