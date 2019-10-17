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رئيس وزراء بريطانيا يدعو مجلس العموم لتمرير صفقة "بريكست" الجديدة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:52 م
رئيس وزراء بريطانيا يدعو مجلس العموم لتمرير صفقة "بريكست" الجديدة بوريس جونسون
كتب سمير حسنى

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أعرب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، عن أمله فى موافقة مجلس العموم البريطانى على الخطة الجديدة لـ"بريكست".

وأبدى جونسون سعادته الغامرة بالاتفاق الجديد للخروج من الاتحاد الأوروبى، مضيفا: أثق فى تنفيذ خطة "بركست" الجديدة، وسعيد بها".

وتعهد رئيس الوزراء البريطانى خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس، ببناء علاقات قوية مع جيران بريطانيا، مشددا على أن المملكة المتحدة ستبقى دولة أوروبية قوية.

وقال "جونسون": سنتخد قرارات بشأن مستقبلنا بالتعاون مع النواب المنتخبين في مجلس العموم لتمرير الصفقة، والاتفاق الجديد يحترم آليات التجارة والتعريفات الجمركية.

أعلنت متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون اليوم الخميس، أنه سيتم طرح الاتفاق الجديد الذى تم التوصل إليه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) للتصويت داخل البرلمان البريطانى السبت المقبل.

كان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون قد أكد - فى وقت سابق اليوم - أنه تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبى حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".

 
 
 

 

 

 

 

 

 


بوريس جونسون

بريكست

بريطانيا

الاتحاد الاوروبى

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