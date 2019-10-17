سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 07:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

دار الافتاء: الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفا جزء مِن المهر

الخميس، 17 أكتوبر 2019 06:51 م
دار الافتاء: الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفا جزء مِن المهر دار الإفتاء
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها".
 
وتابعت دار الإفتاء المصرية:" فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20]".
 
واختتمت دار الإفتاء:"أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها".
 
 
 

دار الإفتاء

الافتاء

الشبكه

المهر

الزواج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. دار الإفتاء: يجوز الاقتراض من البنوك لشراء سيارة أو شراء شقة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:14 م

دار الإفتاء: لا يجوز الحداد أكثر من 3 أيام إلا فى حالة وفاة الزوج

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:43 م

المشاركون بمؤتمر دار الإفتاء يرسلون رسالة للرئيس ويعلنون دعمهم له ولمصر

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:50 م

دار الإفتاء: الواقع أساس الفتوى والأئمة راعوا الناس وأحوالهم ومتطلبات عصرهم

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:59 م

دار الإفتاء: يجوز شرعا ترجمة معانى القرآن الكريم بِلغة الإشارة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نائب رئيس البنك الدولى: تمويل التنمية المستدامة يدعم الابتكار والشمول المالى

نائب رئيس البنك الدولى: تمويل التنمية المستدامة يدعم الابتكار والشمول المالى

موجز6.. صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

موجز6.. صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

اتحاد المصارف العربية: نلعب دورا هاما لمنع التدفقات غير القانونية للأموال

اتحاد المصارف العربية: نلعب دورا هاما لمنع التدفقات غير القانونية للأموال

صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة