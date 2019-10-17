حملة القومى للمرأة "بلدى أمانة " تصل ل5000 شخص من أهالى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء ،مساء اليوم الخميس انتهاء فعاليات اليوم الخامس من المرحلة الثانية ،من حملة طرق الأبواب التى يطلقها المجلس القومي للمرأة ،بجميع محافظات الجمهورية وتحمل شعار " بلدي... أمانة" ، وتمتد على مدار ٥ أيام .

وتستهدف توعية الفتيات والسيدات والرجال بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص، وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر ومزدهر ، فضلا عن توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة ،واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري .

وأوضح بيان للمحافظة أن الحملة خلال اليوم الخامس وصلت إلى5000 من الفتيات و السيدات والرجال بقرى ومراكز شارع 23 يوليو ومنطقة أسيوط وحى الفواخرية وشارع البحر وحى الصفا والسمران والسلايمة ،وحى أيوب وبركة حليمة ومدينه بئر العبد ( حى الدواغرة و قاطية والميدان ورابعه ومزار وزارع الخير ) ،واستعانت فى ذلك بالرائدات الريفيات وأعضاء الفرع و محامي مكتب الشكاوى.

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية تستهدف توصيل رسائل الحملة إلى عدد أكبر من الفتيات والسيدات والرجال بجميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية.