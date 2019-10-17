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حزب أيرلندى: لا يمكننا دعم اتفاق بوريس جونسون بشأن البريكست

الخميس، 17 أكتوبر 2019 09:45 ص
حزب أيرلندى: لا يمكننا دعم اتفاق بوريس جونسون بشأن البريكست بوريس جونسون
بلفاست(أ ش أ)

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قال الحزب الديمقراطى الاتحادى فى أيرلندا الشمالية إنه لا يمكنه دعم اتفاق رئيس الوزراء البريطانى "بوريس جونسون" بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى "بريكست".

وأضاف الحزب - فى بيان له نقلته قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس - أنه شارك فى المناقشات الجارية مع الحكومة، إلا أنه لا يمكنه دعم ما هو مقترح بشأن بعض القضايا مثل الجمارك وغيرها، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل مع الحكومة من أجل محاولة التوصل لاتفاق ملموس يعمل لصالح أيرلندا الشمالية، ويحمى السلامة الاقتصادية والدستورية للمملكة المتحدة.

ووفقا للخطط الحالية، فإنه من المنتظر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر الجاري، ويتخذ جونسون نفس الموقف الرافض الذى اتخذته سابقته "تيريزا ماي" من البند الوارد فى اتفاق الخروج والخاص بإبقاء الحدود مفتوحة فى الجزيرة الأيرلندية، وقد طرح جونسون مقترحات جديدة.

ويرغب جونسون فى إلغاء بند الحدود الأيرلندية والمعروف باسم "شبكة الأمان"، وفى المقابل يطلب الاتحاد حلا يحقق نفس الأهداف المتمثلة فى تجنب إغلاق الحدود فى الجزيرة الأيرلندية، وحماية المنطقة الاقتصادية المشتركة فيها، وحماية السوق الأوروبية الداخلية.

 


بوريس جونسون

ايرلندا

بريكست

الاتحاد الاوروبى

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