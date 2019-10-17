حبس 7 متهمين بنشر أخبار كاذبة وشائعات 15 يوما

كتبت أمنية الموجي

أمرت النيابة العامة، بحبس 7 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بالإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

ضمت القضية كل من المتهمين: جمال عوض، وعزيز صومع، وعصام جمهة، وسعيد نعمة، وعصام البياني، وبهاء الحمراوى.

ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.