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من شركات وأفراد يبيعون أراضٍ بالمدينة..

جهاز مدينة سفنكس الجديدة يحذر المواطنين من التعرض للنصب

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:07 ص
جهاز مدينة سفنكس الجديدة يحذر المواطنين من التعرض للنصب المدن الجديدة_أرشيفية
كتب أحمد حسن

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حذر المهندس خالد سرور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، المواطنين من التعرض للنصب والانصياع وراء أية إعلانات أو أي فرد أو شركة أو جمعية أو أية جهة تقوم بالإعلان عن بيع قطع أراضٍ داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة بدعوى إمتلاكهم لتلك الأراضي.
 
وقال المهندس خالد سرور: يُهيب جهاز المدينة بجميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات عدم القيام بأية تصرفات أو الشروع في إقامة منشآت على تلك الأراضي، قبل مراجعة جهاز المدينة وعنوانه "السليمانية الكيلو 55 طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي"، للاستفسار عن موقف تلك الأراضي.
 
وأضاف رئيس الجهاز أنه في حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قِبل جهاز المدينة، مع حفظ حق الجهاز في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه سفنكس الجديده

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