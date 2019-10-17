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تونس تنضم رسميا إلى الشبكة الدولية لهيئات مكافحة الفساد

الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:21 م
تونس تنضم رسميا إلى الشبكة الدولية لهيئات مكافحة الفساد شوقى الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية
أ ش أ

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انضمت تونس رسميا، اليوم الخميس، إلى الشبكة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، والتى تضم 21 هيئة لمكافحة الفساد بعدة دول، منها كوت ديفوار وصربيا وكرواتيا والمغرب والأردن وفرنسا وإيطاليا.
 
وأفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية شوقى الطبيب، فى تصريح، بأن انضمام تونس لهذه الشبكة سيتيح لها الانخراط فى التعاون الثنائى والمتعدد الأطراف على المستوى الفنى، وكذلك على مستوى تبادل المعلومات والخبرات، لتعزيز العمل المشترك، بالإضافة إلى فتح مسالك جديدة فى مجال مكافحة الفساد وإرساء نموذج مثالى للحوكمة.
 
وأضاف الطبيب، أنه تم اليوم تسجيل انضمام كل من تونس والمغرب والأردن، مشيرا إلى أنه تم استغلال الاجتماع لتوقيع اتفاقيات شراكة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبين الهيئتين المغربية والأردنية.
 
يذكر أنه، قد تم تأسيس هذه الشبكة منذ عام تقريبا بمدينة شيبينيك بكرواتيا، بهدف تعزيز جهود هيئات مكافحة الفاسد فى العالم والتنسيق فيما بينها.
 

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فرنسا

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