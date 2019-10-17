توقيع الكشف الطبى لـ2220 حالة خلال قافلة بمركز بنى مزار بالمنيا .. صور

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أنه تم توقيع الكشف الطبي لـ2220 حالة خلال قافلة طبية وعلاجية تم تنظيمها بقرية صندفا التابعة لمركز بنى مزار على مدار يومي 14 و15 أكتوبر الجارى.

وقالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 2220 حالة منها 110 حالة جراحة، 289 حالة عظام، 493 حالة اطفال، 171 حالة جلدية، 260 حالة باطنة، 104 قلب، 96 اسنان،94 انف واذن، 165 حالة نساء، 284 رمد، إلى جانب أنه تم تحليل 81 عينة دم وعمل 113 حالة موجات صوتيه و15 حالة رسم قلب وفحص عشوائى للضغط والسكر لـ129 حالة وتحويل 46 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج.

ومن جانب آخر، أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا لإدارتها بدون ترخيص ، وذلك خلال حملة نظمها المركز بالتعاون مع الجهات المعنية على المحلات العامة والأسواق تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا.

وفى سياق آخر، تفقد العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص المخازن بالوحدة المحلية لمعاينة التطوير بها ، كما تفقد أعمال صيانة وإنارة طريق" ابيوها والسحالة و بنى محمد شعراوى و نزلة النخل"، وتركيب وشد أسلاك كهربية وكشافات لإنارة طريق المحيط جريس و بنى عبيد ، وذلك ضمن خطة المركز لرفع كفاءة البنية التحتية وإقامة شبكة طرق داخلية تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان من خلال مواصلة أعمال الصيانة وتغيير التالف من الأعمدة وإصلاح الأعطال الكهربائية والإنارة باستبدال كشافات الكهرباء القديمة بكشافات ليد وصيانة الكشافات فى الطرق العامة حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.

وفى مجال النظافة والتجميل ، قال رئيس المركز، إنه تم رفع مخلفات صلبة وقمامة بقرية أبوقرقاص البلد ونقلها للمقالب العمومية بالطريق الصحراوى، وذلك خلال حملة نظافة مكبرة من حملات رفع المخلفات الصلبة والقمامة التى يتم تنفيذها لإضفاء مظهرا حضاريا على جانبى الطرق العامة و الشوارع الرئيسية و مداخل القرى وحفاظا على المنظر الجمالى .



قافلة بمركز بنى مزار بالمنيا



قافلة بمركز بنى مزار بالمنيا