سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

توقيع الكشف الطبى لـ2220 حالة خلال قافلة بمركز بنى مزار بالمنيا .. صور

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:25 م
توقيع الكشف الطبى لـ2220 حالة خلال قافلة بمركز بنى مزار بالمنيا .. صور قافلة بمركز بنى مزار بالمنيا
المنيا - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أنه تم توقيع الكشف الطبي لـ2220 حالة خلال قافلة طبية وعلاجية تم تنظيمها بقرية صندفا التابعة لمركز بنى مزار على مدار يومي 14 و15 أكتوبر الجارى.

وقالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 2220 حالة منها 110 حالة جراحة، 289 حالة عظام، 493 حالة اطفال، 171 حالة جلدية، 260 حالة باطنة، 104 قلب، 96 اسنان،94 انف واذن، 165 حالة نساء، 284 رمد، إلى جانب أنه تم تحليل 81 عينة دم وعمل 113 حالة موجات صوتيه و15 حالة رسم قلب وفحص عشوائى للضغط والسكر لـ129 حالة وتحويل 46 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج.

ومن جانب آخر، أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا لإدارتها بدون ترخيص ، وذلك خلال حملة نظمها المركز بالتعاون مع الجهات المعنية على المحلات العامة والأسواق تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا.

وفى سياق آخر، تفقد العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص المخازن بالوحدة المحلية لمعاينة التطوير بها ، كما تفقد أعمال صيانة وإنارة طريق" ابيوها والسحالة و بنى محمد شعراوى و نزلة النخل"، وتركيب وشد أسلاك كهربية وكشافات لإنارة طريق المحيط جريس و بنى عبيد ، وذلك ضمن خطة المركز لرفع كفاءة البنية التحتية وإقامة شبكة طرق داخلية تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان من خلال مواصلة أعمال الصيانة وتغيير التالف من الأعمدة وإصلاح الأعطال الكهربائية والإنارة باستبدال كشافات الكهرباء القديمة بكشافات ليد وصيانة الكشافات فى الطرق العامة حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.

وفى مجال النظافة والتجميل ، قال رئيس المركز، إنه تم رفع مخلفات صلبة وقمامة بقرية أبوقرقاص البلد ونقلها للمقالب العمومية بالطريق الصحراوى، وذلك خلال حملة نظافة مكبرة من حملات رفع المخلفات الصلبة والقمامة التى يتم تنفيذها لإضفاء مظهرا حضاريا على جانبى الطرق العامة و الشوارع الرئيسية و مداخل القرى وحفاظا على المنظر الجمالى .

قافلة بمركز بنى مزار بالمنيا (1)
قافلة بمركز بنى مزار بالمنيا
قافلة بمركز بنى مزار بالمنيا (1)
قافلة بمركز بنى مزار بالمنيا 
قافلة بمركز بنى مزار بالمنيا (2)
قافلة بمركز بنى مزار بالمنيا 
 
غلق ورشة غير مرخصة وتنفيذ أعمال صيانة وإنارة (1)
غلق ورشة غير مرخصة وتنفيذ أعمال صيانة وإنارة 
غلق ورشة غير مرخصة وتنفيذ أعمال صيانة وإنارة (2)
غلق ورشة غير مرخصة وتنفيذ أعمال صيانة وإنارة 
غلق ورشة غير مرخصة وتنفيذ أعمال صيانة وإنارة (3)
غلق ورشة غير مرخصة وتنفيذ أعمال صيانة وإنارة 
غلق ورشة غير مرخصة وتنفيذ أعمال صيانة وإنارة (4)
غلق ورشة غير مرخصة وتنفيذ أعمال صيانة وإنارة 
غلق ورشة غير مرخصة وتنفيذ أعمال صيانة وإنارة (5)
غلق ورشة غير مرخصة وتنفيذ أعمال صيانة وإنارة 
غلق ورشة غير مرخصة وتنفيذ أعمال صيانة وإنارة (6)
غلق ورشة غير مرخصة وتنفيذ أعمال صيانة وإنارة 
غلق ورشة غير مرخصة وتنفيذ أعمال صيانة وإنارة (7)
غلق ورشة غير مرخصة وتنفيذ أعمال صيانة وإنارة 
غلق ورشة غير مرخصة وتنفيذ أعمال صيانة وإنارة (8)
غلق ورشة غير مرخصة وتنفيذ أعمال صيانة وإنارة 
 
 
 

المنيا

محافظ المنيا

محافظه المنيا

غلق ورشة

أعمال صيانة وإنارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمركز بنى مزار بالمنيا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:51 ص

صور.. وفد سياحى متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:31 ص

أهالى قرية أبو بشت بالمنيا يشكون تلوث المياه وتحولها للون الأسود

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:44 ص

صور.. صيانة أعمدة الإنارة وضبط 65 مخالفة تموينية بقرى أبوقرقاص بالمنيا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:47 م

صور.. مبادرة لتخفيض سعر اللحوم ضمن برنامج "تعزيز المواطنة" بالمنيا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماذا لو امتنع الزمالك والمقاولون عن خوض مباراة السبت؟.. سوبر كورة يجيب

ماذا لو امتنع الزمالك والمقاولون عن خوض مباراة السبت؟.. سوبر كورة يجيب

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 17-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 17-10-2019

بسام راضى: "طب القوات المسلحة" تتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتخصصة

بسام راضى: "طب القوات المسلحة" تتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتخصصة

خارجون عن القانون وراء سرقة صفحات الفيس بوك وابتزاز الفتيات ماديا.. ضبط شاب تورط فى 23 واقعة احتيال عبر اختراق الحسابات الشخصية بالبحيرة.. وخبراء: الحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة انتهاك الخصوصية

خارجون عن القانون وراء سرقة صفحات الفيس بوك وابتزاز الفتيات ماديا.. ضبط شاب تورط فى 23 واقعة احتيال عبر اختراق الحسابات الشخصية بالبحيرة.. وخبراء: الحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة انتهاك الخصوصية

خريجو طب القوات المسلحة يستعرضون مهاراتهم الطبية أمام الرئيس السيسي

خريجو طب القوات المسلحة يستعرضون مهاراتهم الطبية أمام الرئيس السيسي

ضبط مصنع هيروين فى الشرقية والتحفظ على 50 كيلو بودرة خام.. صور

ضبط مصنع هيروين فى الشرقية والتحفظ على 50 كيلو بودرة خام.. صور

غرائب وطرائف الكرة المصرية على كل شكل ولون.. محاضرة لفريق بلبيس داخل مسجد قبل مواجهة الشرقية.. شد عضلى يتسبب فى إلغاء مباراة بتمهيدى كأس مصر.. و"كلب" يحرم السكة من الممتاز ب ويصعد بمالية كفر الزيات

غرائب وطرائف الكرة المصرية على كل شكل ولون.. محاضرة لفريق بلبيس داخل مسجد قبل مواجهة الشرقية.. شد عضلى يتسبب فى إلغاء مباراة بتمهيدى كأس مصر.. و"كلب" يحرم السكة من الممتاز ب ويصعد بمالية كفر الزيات

توقف حركة المترو حلون – المرج .. والهئية توفر وسائل نقل للركاب

توقف حركة المترو حلون – المرج .. والهئية توفر وسائل نقل للركاب

القروض من 40 ألف لمليون جنيه.. حكايات المستفيدين من جهاز تنمية المشروعات

القروض من 40 ألف لمليون جنيه.. حكايات المستفيدين من جهاز تنمية المشروعات

قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

المقاولون العرب يعترض رسمياً على موعد مباراته أمام الزمالك

المقاولون العرب يعترض رسمياً على موعد مباراته أمام الزمالك

"الكلاسيكو فى خطر".. تأجيل مباراة برشلونة والريال حديث صحافة إسبانيا

"الكلاسيكو فى خطر".. تأجيل مباراة برشلونة والريال حديث صحافة إسبانيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة