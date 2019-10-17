تواريخ هامة مرتبطة بإعادة محاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين".. اعرفها

كتب إيهاب المهندس

انتهت الدائرة 9 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، من فض الأحراز فى إعادة محاكمة 34 متهما بالدعوى، وتوجد تواريخ هامة مرتبطة بالدعوى منها.

1 ـ "14 أغسطس 2013"، يشير لتاريخ تظاهر المتهمين أمام قسم شرطة التبين واقتحامه وحرقه والاستيلاء على محتوياته.

2 ـ "5 نوفمبر 2016"، حصل المتهمون على أحكام بالسجن المشدد.

3 ـ "فى 5 يوليو 2018"، محكمة النقض تقبل طعن المتهمين وتقرر إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.

4 ـ "4 أبريل 2019"، يشير لتاريخ أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين أمام الدائرة 30 إرهاب برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والتى أصبحت الآن الدائرة 9 إرهاب.

5 ـ "11 يونيو 2019"، المحكمة تطالب رئيس مصلحة السجون بأسماء المتهمين الصادر بحقهم عفو رئاسى.

6 ـ " 13 اكتوبر 2019" فضت المحكمة أحراز القضية وضمت فيديوهات حريق وتدمير محتويات القسم.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.