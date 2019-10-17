تنمية المشروعات بالإسكندرية: توفير 160ألف فرصة عمل والقروض من 3آلاف لـ5ملايين

شهدت محافظة الإسكندرية، إهتمام كبير بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار المهندس محمد صلاح، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم تمويل أكثر من 50 ألف مشروع، منذ نشأة الجهاز بالقرار رقم 947 لسنة 2017 ليحل محل الصندوق الاجتماعى وحتى الآن، وتم توفير أكثر من 160 ألف فرصة عمل، مؤكدا أن الجهاز يشهد اقبال كبير مؤخرا من الشباب بعد إضافة خدمات جددية وتيسيرات جديدة يقدمها الجهاز لراغبى الخدمة.

وأشار مهندس محمد صلاح، إلى أن الحد الادنى للاقراض فى المشروعات المتناهية الصغر تبدأ من 2000 إلى 3 آلاف جنيه بالتنسيق مع الجمعيات وكحد أقصى إلى 25 ألف جنيه ويتم رفع هذا الحد فى المرحلة القادمة، أما المشروعات الصغيرة فتبدأ من 10 آلاف الى 2 مليون جنيه ويزيد ذلك إلى المشروعات الخدمية و التجارية إلى 3 مليون جنيه وفى حالة المشروعات الصناعية يرتفع الى 5 ملايين جنيه.

وحول ضوابط وشروط االحصول على التمويل أشار إلى أنه يجب أن يكون سنة من 21 عاما فما فوق،إلى 59 عاما، أما الاكبر من هذا السن يقوم الجهاز بتقديم أفكار وحلول للمشروع، والجهاز يرعى المشروع الصغير أيا كان سن القائم عليه،بالإضافة الى شرط التفرغ لاقامة نشاط، فلا يمكن التمويل لشخص يعمل فى مكان عمل آخر، كما يجب أن يكون أدى الخدمة العسكرية أومعفى منها لمدة سداد القرض، وأخيرا أن يكون جديا فى المشروع وحسن السير و السلوك.

وأشار إلى أن الجهاز قام بتوقيع بروتوكول مع عدد من البنوك،لتوفير التمويل والقروض، حيث يتم تحويل راغب الخدمة من الجهاز اليها لدراسة الشروط الائتمانية وإمكانية منح القرض المقرر من الجهاز، بالإضافة إلى التنسيق مع الجميعات الأهلية خاصة وأنها جهه تتعامل مع راغبى إقامة المشروعات المتناهية الصغر، وهى فئة هامة للمشروعات المنزلية.

كما يتم فى هذا المحور إقراض الجمعيات الاهلية والتى تعيد توزيعها على راغبى الخدمة بالتنسيق مع الجهاز بنفس الضوابط والشروط، أما المحور الثالث فيتم من خلال الجهاز نفسه، حيث يتم تطبيق نظام الأقراض المباشر من مكاتب الجهاز المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ومنها الإسكندرية.



