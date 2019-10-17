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تعيين علاء عبد الجابر رئيسا لمدينة القرنة وأحمد أنور عيسى لـ"الزينية" بالأقصر

الخميس، 17 أكتوبر 2019 09:15 ص
تعيين علاء عبد الجابر رئيسا لمدينة القرنة وأحمد أنور عيسى لـ"الزينية" بالأقصر المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن، حيث أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية القرار رقم 500 لسنة 2019 بتعيين أحمد أنور عيسى محمد من العاملين بالدرجة العالية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية، للعمل فى وظيفة رئيس مركز ومدينة الزينية شمالى محافظة الأقصر، نقلاً من وظيفة رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وذلك خلفاً للمهندس عبد المحسن ربيع رئيس المدينة السابق.

كما أصدر وزير التنمية المحلية القرار رقم 502 لسنة 2019، بتعيين علاء عبد الجابر عمر أحمد من العاملين بالدرجة العالية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية، للعمل في وظيفة رئيس مدينة القرنة الجديدة بمحافظة الأقصر، نقلاً من وظيفة رئيس مركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط، وذلك لمدة عام، خلفاً للواء سعد البدري الذي تم تعيينه رئيساً لمدينة القصير بالبحر الأحمر.

وكان المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، استقبل، أمس الأربعاء، المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمناقشة آخر المستجدات والأعمال الإنشائية الجارية فى المنطقة الصناعية بالبغدادى والمجمع الصناعى بالأقصر، والذى يوفر فرص عمل لشباب المحافظة ويدعم القطاع الصناعى والإستثمارى بالأقصر.

وتناول الاجتماع، إستعراض محافظ الأقصر للأعمال الجارية المقرر انتهاؤها قريباً في تجهيز البنية الأساسية في المنطقة الصناعية بالبغدادي والمجمع الصناعي، وذلك في قطاعات المياة والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والطرق، كما تم مناقشة كافة الحلول المناسبة للوصول للدعم الفنى والمادى والمعنوى، وكل ما يتعلق بالمنطقة الصناعية والمجمع الصناعى لتوفيق أوضاع المستثمرين وحل مشكلاتهم، حيث أوضح المهندس مجدى مغازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية – خلال الاجتماع - بأنه تم دعم المنطقة الصناعية بالبغدادى والمجمع الصناعى لتحقيق أقصى استفادة للمسثمرين وتحويل محافظة الأقصر لمدينة صناعية كبرى .

 

 


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