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تسلا تحصل على ترخيص لبدء التصنيع فى الصين

الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:57 م
تسلا تحصل على ترخيص لبدء التصنيع فى الصين السيارات الكهربائية
رويترز

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ذكرت وزارة الصناعة الصينية اليوم الخميس أنها أضافت شركة تسلا للسيارات الكهربائية لقائمة حكومية تضم مصنعى السيارات المعتمدين، وذلك بعد أن منحتها الترخيص المطلوب لبدء الإنتاج هناك.

ونشرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات القائمة.

وقال يا له تشانغ رئيس شركة أوتوموتيف فورسايت للاستشارات فى شنغهاى إن ذلك يعنى "منح الضوء الأخضر تماما لتسلا لبدء الإنتاج فى الصين" مضيفا أن الشركة يمكنها بدء الإنتاج فى أى وقت.

ولم ترد تسلا حتى الآن على طلب مرسل بالبريد الإلكترونى للتعقيب ومصنعها الذى تبنيه فى مدينة شنغهاى فى شرق الصين بتكلفة مليارى دولار هو أول موقع للشركة لصناعة السيارات خارج البلاد.

وكانت رويترز ذكرت فى وقت سابق هذا الشهر أن تسلا تعتزم بدء الإنتاج فى مصنعها بالصين الشهر الجاري ولم يتضح متى ستحقق أهداف الإنتاج فى نهاية العام بسبب التقلبات المرتبطة بالطلبيات والعمالة والموردين.

وتعتزم تسلا إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة (موديل3) أسبوعيا من مصنعها فى شنغهاى بحلول نهاية العام، بينما تحاول زيادة المبيعات فى أكبر سوق لصناعة السيارات فى العالم وتجنب الرسوم الجمركية الأعلى المفروضة على السيارات الأمريكية.

وهذا المصنع هو أول مصنع للسيارات فى الصين مملوك بالكامل للأجانب ويعكس تحول بكين الأوسع نطاقا للانفتاح فى سوقها للسيارات.

وعرضت السلطات فى شنغهاى مساعدة تسلا فى تسريع وتيرة البناء واستثنت الصين فى 30 أغسطس الطرز التى تصنعها تسلا من ضريبة مبيعات على السيارات نسبتها 10%.


وزارة الصناعة الصينية

شركة تسلا للسيارات الكهربائية

الرسوم الجمركية

تسلا

رويترز

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