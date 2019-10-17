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تراجع معدل تشييد المنازل بأمريكا عن أعلى مستوى في 12 عاما

الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:10 م
تراجع معدل تشييد المنازل بأمريكا عن أعلى مستوى في 12 عاما منازل
رويترز

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تراجع معدل تشييد المنازل في الولايات المتحدة عن أعلى مستوياته في أكثر من 12 عاما في سبتمبر، لكن بناء المنازل التي تسع أسرة واحدة ارتفع للشهر الرابع على التوالي، مما يشير إلى أن سوق الإسكان لا تزال تلقى دعما من انخفاض سعر فائدة الرهن العقاري حتى في ظل تباطؤ الاقتصاد.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس إن عدد المنازل التي بدأ بناؤها هبط 9.4 % إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 1.256 مليون وحدة الشهر الماضي.

وتراجع كذلك الإنشاء في قطاع المنازل التي تسع عدة أسر والذي يشهد تقلبات.

وجرى تعديل بيانات أغسطس بالزيادة لتُظهر أن معدل البدء في تشييد المنازل تسارع إلى وتيرة قدرها 1.368 مليون وحدة، بدلا من القراءة السابقة البالغة 1.364 مليون وحدة.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا هبوط وتيرة بدء تشييد المنازل إلى 1.320 مليون وحدة في سبتمبر.

وزاد إنشاء المنازل الجديدة 1.6 % على أساس سنوي في سبتمبر، وانخفضت تراخيص البناء 2.7 % إلى معدل 1.387 مليون وحدة في سبتمبر بعد أن قفزت إلى 1.425 مليون وحدة في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2017.


المنازل في الولايات المتحدة

وزارة التجارة الأمريكية

معدل تشييد المنازل

رويترز

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