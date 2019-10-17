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تذاكر سينما مخفضة.. تعرف على الخدمات الترفيهية بقانون التأمينات لأصحاب المعاشات

الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:30 ص
تذاكر سينما مخفضة.. تعرف على الخدمات الترفيهية بقانون التأمينات لأصحاب المعاشات مجلس النواب
كتب محمود حسين

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تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد بابًا خاصًا بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، انطلاقًا من التزام الدولة بتوفير سبل التكافل الاجتماعى والتمكين من المشاركة فى الحياة العامة بما يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

وفى هذا الصدد، ينص القانون على أن ينشأ فى صندوق هيئة التأمينات حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات. 

ونص القانون فى هذا الباب، على أنه يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلى:

1- المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. 
2- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة. 
3- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات. 
4- أية أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قراراً بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتى:

 1 تخفيض نسبى فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.

 2 تخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

 3 - تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.

 4 تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها، ويكون التخفيض فى جميع الأحوال بما لا يجاوز 74% من القيمة الرسمية.

5 أولويات فى التسهيلات التى يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.

6 أولويات فى التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.


المعاشات

التأمينات

الرعايه الاجتماعيه

البرلمان

اخبار

اليوم السابع بلس

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