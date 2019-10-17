تجديد حبس مندوب شرطة مفصول وأخرين بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس مندوب شرطة مفصول و6 آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفأده ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المرج، مفادها أن كل من "محمد.إ"، 40 سنة، مندوب شرطة مفصول، و"خالد .ف"، 54 سنة، عاطل و"عمرو .أ"، 43 سنة، و"إبراهيم .ط"، 29 سنة، عاطل، و"هانى .إ"، 41 سنة، عاطل، و"وليد.ر"، 44 سنة، وجميعهم سابق اتهامهم فى قضايا، ويكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بإسلوب (انتحال صفة رجال شرطة).

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبطهم اثناء استقلالهم السيارة رقم ق ر 9561 ميكروباص (والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة)، وبحوزتهم" 3 طبنجة صوت، عدد 4 جراب طبنجة، 2 جهاز لاسلكى "هيكلى"، مبلغ مالى خمسة آلاف جنيه، 2 نظارة شمس، واحد قايش عمليات، 3 لفافات ورقية".

وبمواجهتهم بالتحريات والمعلومات أيدوها، واعترفوا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقروا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وانفاقهم وباقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.