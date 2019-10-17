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بلدنا القطرية تسعى لجمع 392 مليون دولار فى طرح عام أولى

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:55 ص
بلدنا القطرية تسعى لجمع 392 مليون دولار فى طرح عام أولى قطر
رويترز

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أعلنت شركة بلدنا القطرية اليوم الخميس أنها تعتزم إطلاق طرح عام أولى في وقت لاحق من الشهر الجارى قد يجمع 1.426 مليار ريال (392 مليون دولار) عبر بيع 75% من أسهم رأس المال في البورصة المحلية.

وتدعم الشركة التي تؤسس صناعة لمنتجات الألبان في الصحراء الدوحة في تحمل آثار مقاطعة بدأت في 2017 فرضتها عليها بلدان عربية أخرى من بينها السعودية المُصدر المهم للمنتجات الغذائية لقطر.

وتأسست بلدنا في 2014 وهي أكبر شركة قطرية لمنتجات الألبان والمشروبات ونما القطيع الذي تملكه الشركة إلى قرابة 18 ألف رأس ماشية في مزرعتين مقامتين على مساحة إجمالية تتجاوز مليوني متر مربع.

وقال بيان الشركة إن الاكتتاب في الطرح العام الأولي سيبدأ في 27 أكتوبر ويُغلق في السابع من نوفمبر.


شركة بلدنا القطرية

منتجات الألبان

الاكتتاب في الطرح

قطر

رويترز

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