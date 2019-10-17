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بسبب إدمان الشباب للألعاب.. شياومى Redmi Note 8 Pro يراهن على games

الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:22 م
بسبب إدمان الشباب للألعاب.. شياومى Redmi Note 8 Pro يراهن على games هواتف شاومي
كتبت هبة السيد

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أصبح إدمان الشباب للألعاب الإلكترونية خاصة على الهواتف المحمولة، أحد مظاهر الألفية الحالية، إذ تجد الشباب من الجنسين يقضون ساعات طويلة على مدار اليوم سواء فى النوادى أو فى المنازل وأصبحت الشكوى الجماعية من غياب التجمعات العائلية، ولذا ركز صناع الهواتف على تلبية توجهات الشباب للألعاب الإلكترونية، وآخرها هاتف Redmi Note 8 Pro والذى يضم مزايا وهى:
 
1- يعمل هاتف Redmi Note 8 Pro بواسطة معالج Helio G90T الأحدث من شركة MediaTek، صُممت وحدة المعالجة المركزية ثمانية النواة والتي يصل ترددها إلى 2.05  جيجاهرتز لتناسب الاستخدام اليومي المُطوّل. وفي الوقت نفسه، توفر لك وحدة معالجة الرسوميات Arm Mali-G76 3EEMC4 تجربة الألعاب الأفضل، حيث يصل ترددها إلى 800 ميجا هرتز وتصل قوتها إلى 1TMACs. 
 
2- يعدRedmi Note 8 Pro  الهاتف الأول من سلسلة Redmi Note الذي يدعم تقنية التبريد السائل، التي تُسهل الحصول على تجربة ألعاب عالية السرعة وخالية من المشاكل ودون ارتفاع في درجة الحرارة.
 
3- علاوةً على ذلك، يأتى هاتفRedmi Note 8 Pro مزودّا بهوائي WiFi X إضافي، للحصول على اتصال أفضل بالإنترنت، وكذلك مكبرات صوت SLS 1217 ونظام Smart PA لتحسين جودة الصوت أثناء ممارسة الألعا.
 
4- يحتوي هاتف Redmi Note 8 Proعلى بطارية هائلة تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير – وتتميز بأعلى قدرة استعيابية للطاقة في سلسلة Redmi Note حتى الآن.
 
 5- يدعم Redmi Note 8 Pro الشحن السريع بقوة 18 وات عبر منفذ Type-C، وتقنية NFC متعددة الوظائف ومستشعر IR blaster ومقبس لسماعات الإذن قياس 3.5 مم.
 

شياومى

هاتفRedmi Note 8 Pro

شياومى Note 8 Pro

هواتف

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