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بدموع الفرحة.. 449 سجينا يودعون السجون بعفو رئاسى بمناسبة انتصارات أكتوبر

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:04 م
بدموع الفرحة.. 449 سجينا يودعون السجون بعفو رئاسى بمناسبة انتصارات أكتوبر سجناء ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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ودع 449 سجينا السجون بدموع الفرحة والسجود على الأرض شكراً لله، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر.

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 151 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 298 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

 


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عفو رئاسي

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خروج السجناء

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