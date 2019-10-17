بارنييه: الاتحاد الأوروبى وبريطانيا تعهدا بحماية السلام والاستقرار فى أيرلندا

بروكسل (أ ش أ)

قال كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى لشؤون البريكست ميشيل بارنييه إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية بشأن خروج منظم للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى وبشأن الإطار الخاص بالعلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة تعهدا بحماية السلام والاستقرار فى أيرلندا.

وأضاف بارنييه - خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس، أن الاتفاق تم التوصل إليه مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.

وأشار بارنييه إلى أن هذا المقترح يغطى الفترة الانتقالية التى طلبتها الحكومة البريطانية والتى تنتهى بنهاية عام 2020، موضحا أن الحكومة البريطانية أرادت فتح نقطة واحدة رئيسية فى اتفاق الخروج وهى البروتوكول الخاص بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية.

وطالب بارنييه المفوضية الأوروبية بالموافقة بشكل رسمى على الاتفاق، معربا عن ثقته بأنه سيتم دعم والمصادقة على هذا الاتفاق خلال الفترة من الآن وحتى 31 أكتوبر الجاري.

وأزال بارنييه النقاب عن النقاط الأربع الذى تضمنها الاتفاق الجديد بين الكتلة الأوروبية وبريطانيا حول شكل الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا وهي: استمرار خضوع أيرلندا الشمالية إلى مجموعة محددة من قوانين الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بالبضائع، حيث تخضع أيرلندا الشمالية إلى سلسلة من الإجراءات الخاصة بدخول البضائع إليها وليس من خلالها على أن تقوم السلطات البريطانية بتنفيذ قوانين الاتحاد الجمركى الأوروبى داخل الجزيرة الأيرلندية.

وتتمحور النقطة الثانية حول أنه "ستظل أيرلندا الشمالية ضمن السوق الجمركية الأوروبية والبريطانية، ومن ثم ستستفيد من سياسة التجارة المستقبلية فى بريطانيا، وستظل أيرلندا الشمالية بوابة إلى السوق الأوروبية الموحدة".. أما النقطة الثالثة فتقول: "هناك اتفاق للحفاظ على نزاهة السوق الأوروبية الموحدة وتلبية التطلعات البريطانية المشروعة حول ضريبة القيمة المضافة".. فيما ينص المحور الرابع على أنه سيكون بإمكان ممثلى أيرلندا الشمالية تحديد المصير كل 4 سنوات ما إذا كانوا يرغبون فى العمل وقفا لقوانين الاتحاد الأوروبى أم لا.

كان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون قد أكد - فى وقت سابق اليوم - أنه تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبى حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".

وأضاف جونسون - فى تدوينة على موقع "تويتر" - "يجب على مجلس العموم البريطانى الموافقة وإتمام (بريكست) يوم /السبت/ المقبل حتى نتمكن من الانتقال لمناقشة الأولويات الأخرى مثل تكلفة المعيشة وهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية وجرائم العنف".

من جانبه، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر التوصل إلى اتفاق جديد بشأن (بريكست).. وكتب - فى تغريدة - "عندما توجد إرادة يوجد اتفاق.. وقد توصلنا لاتفاق عادل ومتوازن بالنسبة للاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة، وهو اختبار لالتزامنا بالتوصل إلى حلول"، مطالبا المفوضية الأوروبية بالموافقة عليه.

وتظل أيرلندا قضية محورية مع عدم توافق لندن وبروكسل على كيفية تجنب العودة إلى حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، التى ستبقى عضوا فى الاتحاد الأوروبي.

من جهته قال رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك - تعليقًا على اتفاق (بريكست) الجديد الذى تم التوصل إليه اليوم - : : "إن التوصل إلى اتفاق هو أفضل من لا اتفاق على الإطلاق " .

وأضاف توسك - فى تصريحات نقلتها شبكة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم /الخميس/ - : "أن الاتفاق جيد بالنسبة لجمهورية أيرلندا، وإلا لم يكن ليقبله من البداية " .

وكان رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك قد صرح - فى وقت سابق - بأن أسس اتفاق حول بريكست باتت "جاهزة"، ويمكن أن تصبح واقعا ملموسا خلال ساعات.

وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قد أعلنا، فى وقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الخروج (بريكست)، وصفه "يونكر" بأنه عادل ومتوازن بالنسبة للجانبين .

وأعلنت المتحدثة باسم جونسون أنه من المخطط طرح الاتفاق للتصويت البرلمانى السبت المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبى قد أمهل لندن حتى الجمعة لتقدم تسوية مقبولة حول الحدود، تمهد لخروج منظم بعد أكثر من 3 أعوام من استفتاء يونيو 2016.