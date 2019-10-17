انقطاع المياه مساء اليوم وسط الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه اليوم عن وسط وشرق الإسكندرية، بسبب كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسى المغذى لمحطة مياه شرق.

وأشار بيان صادر من شركة مياه الإسكندرية مساء اليوم الخميس، أن انقطاع المياه سوف يشمل المناطق من سيدى جابر وحتى رأس التين، وذلك مساء اليوم الخميس فى تمام الساعة العاشرة مساءًا، ويستمر الانقطاع حتى انتهاء أعمال الصيانة، على أن يتم إعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.

وناشدت شركة المياه أهالى المنطقة بتدبير احتياجاتهم من المياه وطلب سيارات مياه خلال فترة الصيانة أو الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.